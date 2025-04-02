Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadılöy'de karşı karşıya geldi. Dev derbide son dakikalar oynanırken ortalık bir anda karıştı.

İlk olarak Mert Müldür ve Victor Osimhen, saha içinde yaşanan bir ikili mücadele sonrası gerginlik yaşadı. Sözlü olarak başlayan tartışmaya daha sonra büyüdü. Oldukça sinirli olduğu gözlenen Victor Osimhen bir türlü sakinleşmezken, diğer futbolcuların araya girmesiyle gerginlik sona erdi. Yaşanan gerginlik sonrası Victor Osimhen, Milan Skriniar ve olaylar esnasında yedek kulübesinden sahaya giren İrfan Can Kahveci sarı kart gördü.

Olayların yatışmasının ardından karşılaşma kaldığı yerden devam ederken, Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz oyundan alındı. Victor Osimhen'in kenara gelirken hala gergin olduğu gözlenirken, Barış Alper Yılmaz yakın bölümden dışarı çıkarken tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle yeniden oyun alanına girdi.

Ters taraftar oyundan çıkan Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken ortalık karıştı. İki takımın yedek kulübeleri birbirine girerken, bu arada maç devam etti. Ancak olayların büyümesi ve bir türlü dinmemesi sonrası yardımcı hakemler orta noktaya geldi. Polislerin ve güvenlik güçlerinin de araya girmesiyle yedek kulübeleri birbirinden ayrıldı.

Uzun süren gerginlik sonrası hakem Cihan Aydın, Galatsaray'dan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'a, Fenerbahçe'den ise Mert Hakan Yandaş'ın yanı sıra yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi.