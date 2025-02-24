Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbinin ilk yarısında Victor Osimhen ile Mert Hakan Yandaş arasında kısa süreli bir gerilim yaşanadı.
Galatasaray atağında Barış Alper Yılmaz'ın ortasına yükselmek isteyen Victor Osimhen, Milan Skriniar ve Yusuf Akçiçek arasında kaldı. Victor Osimhen'in penaltı beklediği pozisyon sonrası hakem Slavko Vincic, oyunu devam ettirdi.
Yaşanan pozisyonun ardından Fenerbahçe yedek kulübesine doğru giden Victor Osimhen, Mert Hakan Yandaş'a 'Sus' işareti yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın da Nijeryalı golcüye yanıt vermesi sonrası iki futbolcu arasında gerginlik yaşandı.
Bir süre devam eden sözlü atışma, diğer futbolcuların araya girmesiyle sona erdi.