GALATASARAY’DA Okan Buruk döneminde Fenerbahçe karşısında kurulan üstünlük rakamlara da net şekilde yansıdı. 2022-23 sezonundan itibaren oynanan 8 Süper Lig derbisinde sarı-kırmızılı ekip, toplam 303 dakika boyunca skor üstünlüğünü elinde tuttu. Ezeli rakibi ise aynı dilimde yalnızca 19 dakika önde kalabildi. İki takım arasındaki 284 dakikalık fark, derbi rekabetinde dengelerin hangi tarafa kaydığını ortaya koydu.

ÇAĞLAR ATTI 3 PUAN GELDİ

FENERBAHÇE’NIN tabelada üstünlüğü yakaladığı tek karşılaşma, 19 Mayıs 2024’te Rams Park’ta oynanan mücadele oldu. Sarı-la- civertliler, Çağlar Söyüncü’nün golüyle sahadan 1-0 galip ayrılarak rakibine karşı öne geçebildiği tek derbiyi yaşadı. Bunun dışındaki 7 lig randevusunda ise Aslan, Kanar- ya’ya skor avantajı şansı tanımadı. Şimdi gözler yarınki yeni buluşmada çıkacak sonuç ve bu çarpıcı istatistiğin nasıl şekilleneceğine çevrildi.