Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray'ın deplasmanda Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Mario Lemina sakatlandı.
Karşılaşmada son yarım saatlik bölüme girilirken orta sahada kendini yere bırakan Mario Lemina, ilk tedavisinin ardından oyuna devam etmek istedi. Birkaç dakika kendini deneyen Gabonlu futbolcu, daha sonra yedek kulübesine değişiklik işaretinde bulundu.
Maçın 62. dakikasında sakatlığı nedeniyle derbiye devam edemeyen Mario Lemina'nın yerine Przemysław Frankowski oyuna dahil oldu. Bu değişikliğin ardından maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan, orta sahada Lucas Torreira'nın yanına gelirken, Przemysław Frankowski sağ beke geçti.