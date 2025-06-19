Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya geldi.
Mücadele sırasında tribünlerde yaşanan gerginlik karşılaşmaya damga vurdu.
GÜÇLÜKLE YATIŞTIRILDI
Henüz nedeni belli olmayan bir sebepten ötürü Fenerbahçeli taraftarlar ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Olaylar büyüdüğü anda Fenerbahçe yöneticileri Hulusi Belgü, Ahmet Ketenci ve Sertaç Komsuoğlu’nun durumu yatıştırmak için müdahale etti.
Emniyet güçleri, gerginlik yaşadığı taraftarları işlem yapmak için alırken olay güçlükle yatıştırıldı.