Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki dev maçta Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bugün oynanacak maçlardaki VAR hakemlerini açıkladı.
Mehmet Türkmen'in orta hakem olarak görev yapacağı Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Daniel Stefanski oldu. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan görev yapacak.
Stefanski, 2017'de Kadıköy'de oynanan Vardar maçını yönetti.