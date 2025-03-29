Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'ı konuk ettiği derbi maçın 36. dakikasında Przemyslaw Frankowski kırmızı kart gördü.
Gelişen Beşiktaş atağında savunma arkasına atılan uzun topa Ernest Muci hareketlendi. Ceza sahası önünde yaşanan ikili mücadele sırasında Przemyslaw Frankowski, Ernest Muci'ye arkadan kontrolsüz bir müdahalede bulununca hakem Yasin Kol tarafından sarı kartla cezaqlandırıldı.
Ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) Pawel Pskit, Yasin Kol'u uyararak pozisyonu izlemesi tavsiyesinde bulundu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen Yasin Kol, Przemyslaw Frankowski'nin sarı kartını iptal ederek, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.