Ligde cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini kimin yöneteceği uzun süredir tartışma konusuydu. Galatasaray-Fenerbahçe maçında Slavko Vincic’in düdük çalmasının ardından Beşiktaş cephesi derbilere yabancı hakem atanmasını istemişti. TFF yönetimi dün yaptığı toplantıda derbi hakemi konusunu masaya yatırdı. Yöneticilerin büyük bölümü yerli hakemden yana görüş bildirip son karar için Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu’na tam yetki verdi.
Hacıosmanoğlu’nun Beşiktaş-Galatasaray derbisini yerli hakemin yönetmesi yönünde karar aldığı belirlendi. Derbide Mehmet Türkmen düdük çalacak. Halil Umut Meler’in pazar günü İrlanda Cumhuriyeti-Bulgaristan maçında sakatlanması nedeniyle TFF’nin derbi için Türkmen’de karar kıldığı belirlendi
MELER'İN YERİNE TÜRKMEN DEVAM ETTİ
UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçında İrlanda, sahasında Bulgaristan'ı 2-1 mağlup ederek B Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmada düdük çalan Halil Umut Meler sakatlandı. Meler ilk yarıdaki sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda sahaya çıkamadı. Mücadelenin 2. yarısında 4. hakem Mehmet Türkmen görev yaptı.