Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nun 9. haftasında RAMS Park'ta oynanan ve Galatasaray'ın 2-1'lik zaferiyle sonuçlanan derbinin ardından tansiyon tavan yapmıştı. Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasıyla birlikte yeşil sahada futbolcular ve teknik heyetler arasında büyük bir arbede patlak vermişti.

Olayların ardından hakem yönetimi tarafından Fenerbahçe'den Archie Brown ile Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı kırmızı kartla cezalandırılırken; Kerem Aktürkoğlu ve Roland Sallai ise sarı kart görmüştü. TFF Hukuk Müşavirliği'nin incelemesi sonucunda her iki futbolcu da Futbol Disiplin Talimatı'nın en ağır maddelerinden biri olan 44. madde ("Saldırı") kapsamında tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Talimatlara göre kurula sevk edilen iki milli futbolcuyu 5 ila 10 maç arasında men cezası bekliyor.

ABDÜLKERİM VE KULÜP GÖREVLİSİNE TEDBİR

TFF resmi internet sitesinden duyurulan disiplin sevklerinde ev sahibi Galatasaray'a yönelik ihlaller geniş yer buldu. Sarı-kırmızılı kulüp; taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” (Madde 53), “saha olayları” (Madde 52), yayın ve sportif ekipman talimatları ile statü ihlalleri gerekçesiyle (Madde 46) disipline gönderildi.

Bireysel sevklerde ise doğrudan kavgaya karışan tecrübeli stoper Abdülkerim Bardakcı'nın eylemi "saldırı" olarak nitelendirildi ve başarılı oyuncu 27 Ekim 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak kurula sevk edildi. Sarı-kırmızılı kulübün görevlisi Serhat Doğan da hem "saldırı" hem de "akreditasyon talimatına aykırı hareket" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen bir diğer isim oldu.

BROWN'A AĞIR MADDE, TAKIM HALİNDE DİSİPLİN SEVKİ

Fenerbahçe cephesinde de disiplin raporu oldukça kabarık çıktı. Sarı-lacivertli kulüp; derbideki “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “talimatlara aykırı hareketler”in yanı sıra sahada 5 oyuncusunun sarı kart, 1 oyuncusunun ise kırmızı kart görmesi sebebiyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” suçlamasıyla PFDK'ya yollandı.

Sarı-lacivertlilerin İngiliz sol beki Archibald Norman Brown (Archie Brown), arbededeki fiziki müdahalesi nedeniyle "saldırı" gerekçesiyle tedbirli olarak sevk edilirken, kulüp görevlisi Ahmet Aytar ise akreditasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildi.

PEŞ PEŞE SERT AÇIKLAMALAR

Derbinin son düdüğünün ardından başlayan sözlü savaş kulüp bildirileriyle tırmandı. İlk açıklamayı yapan Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli oyunculara saldırıldığını belirterek, "Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar 'derbi gerginliği' denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir. Galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır" ifadeleriyle sert tepki gösterdi.

Bu çıkışa gecikmeden yanıt veren Galatasaray Kulübü ise provokasyonlara kapılmadıklarını vurgulayarak, "Galatasaray camiasının ve Türk spor kamuoyunun bu algı oyunlarına itibar etmesini kimse beklemesin. Dün akşam karşılaştıkları tüm tahriklere rağmen Galatasaray’a yakışan ağırbaşlı ve soğukkanlı duruşu sergileyen teknik heyetimizi ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Hiçbir provokasyon bizi hedeflerimizden uzaklaştıramayacak. Gürültü geçer, gerçekler kalır ve sonunda yine iyiler kazanır" açıklamasında bulundu. Gözler şimdi PFDK'nın iki kulüp ve oyuncular hakkında vereceği nihai kararlara çevrildi.