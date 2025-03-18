Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi öncesinde hakem tartışmaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Beşiktaş, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi yabancı hakem atanmasını talep ederken, Galatasaray cephesi konuyla ilgili net bir açıklama yapmadı.

TFF İÇİNDE BÖLÜNME! YERLİ Mİ, YABANCI MI?

Hakem kararını verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) ise farklı görüşler öne çıkıyor. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu ve bazı yöneticiler yerli hakemden yana bir tutum sergilerken, Yönetimin büyük bir kısmı ise yabancı hakem atanmasını istiyor.

Geçtiğimiz Cuma günü yapılan yönetim kurulu toplantısında, hakem konusu yeniden masaya yatırıldı. Çoğunluk yabancı hakemi desteklese de, TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yerli hakem fikrini savunmaya devam ediyor.

KULİSLERDE HALİL UMUT MELER İSMİ KONUŞULUYOR

TFF’nin resmi açıklamayı bu hafta yapması beklenirken, kulislerde derbiyi Halil Umut Meler’in yöneteceği iddiaları güçleniyor.

Beşiktaş, "TFF ile ilişkilerimiz bozulmasın, talebimiz dikkate alınsın" mesajını federasyona iletmiş durumda. Ancak federasyonun, yerli hakem yönünde karar vereceği ve Halil Umut Meler’in düdük çalmasının en güçlü ihtimal olduğu belirtiliyor.

Resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması beklenirken, bu kararın özellikle Beşiktaş cephesinde nasıl bir yankı uyandıracağı merak konusu.