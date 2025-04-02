İki ezeli rakip arasındaki rekabet bugün Türkiye Kupası’nda yaşanacak. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın dev kapışması öncesi teknik direktör ve futbolcuların dışında yönetimler de üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. İki takım idarecileri, takımlarına ekstra motivasyon sağlamak için ellerini ceplerine atmış durumda.

TOPLAM 26 MILYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların 10 milyon Euro tutan maaşlarını hesaplara yatırdı. Geçmişe dönük hiçbir alacağı kalmayan sarı-lacivertli oyunculara ayrıca 2 milyon Euro prim vaadinde bulunuldu. Galatasaray cephesi ise tam 16 milyon Euro’luk maaş ödemesi gerçekleştirdi. Başkan Dursun Özbek ve arkadaşları da derbinin kazanılması halinde ekstra prim verilmesini kararlaştırdı.