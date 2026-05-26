Düzce’de bulunan Sinekli Yaylası’nda dere kenarında erkek cesedi bulundu. Olay, akşam saatlerinde yayla bölgesine giden vatandaşların hareketsiz yatan kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı olduğu değerlendirilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde, cesedin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik ya da cep telefonu çıkmayan kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Ekipler olay yerinde delil toplama çalışmalarını sürdürürken, cinayetle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

