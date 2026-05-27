Düzce’nin Sinekli Yaylası mevkisinde önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda yaylaya çıkan vatandaşlar, dere kenarında hareketsiz yatan bir kişiyi fark edince durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini ve vücudunda çok sayıda bıçak darbesi bulunduğunu tespit etti.

VÜCUDUNDA BOĞUŞMA İZLERİNE RASTLANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin başlattığı çalışmada, olayın yaklaşık 24 saat önce gerçekleştiği ve hayatını kaybeden kişinin A.C. olduğu ortaya çıkarıldı. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopside ise A.C.’nin boyun bölgesinde derin kesiler bulunduğu, ayrıca vücudunda boğuşmaya işaret eden izler olduğu belirlendi.

3 BİN 900 SAATLİK GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İZLENDİ

Soruşturmayı derinleştiren JASAT timleri, Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığı ve istihbarat birimleriyle birlikte bölgedeki yaklaşık 3 bin 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü tek tek inceledi. Ayrıca HTS ve baz kayıtlarının analiz edilmesiyle şüpheli N.Ö.’nün kimliği tespit edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan N.Ö.’nün jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.