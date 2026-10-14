Yozgat’ın Çandır ve Çayıralan ilçelerinde dere kenarlarında kendiliğinden yetişen gilaburu meyvesinde hasat sezonu kapanıyor. Geleneksel yöntemlerle salamura edilerek yaklaşık üç ay bekletilen meyve, kilosu 250 ila 300 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Bölgede yıllık yaklaşık 30 ton gilaburu toplandığı belirtiliyor.

SALAMURADA ÜÇ AY BEKLETİLİYOR

Yörede doğal olarak yetişen gilaburu, hasadın ardından temizlenerek bidonlara dolduruluyor ve salamura yöntemiyle muhafaza ediliyor. Yaklaşık iki-üç ay boyunca bekletilen meyve, bu sürenin ardından tüketilmeye hazır hale geliyor. Özellikle suyu sıkılarak tüketilen gilaburu, bölge halkı için geleneksel bir lezzet olmasının yanı sıra önemli bir gelir kaynağı da oluşturuyor.

“BİR BATMANI 8 KİLO, BİN LİRADAN VERİYORUM”

Çandır ilçesinde gilaburu yetiştiren Metin Turhan, bahçesinde topladığı meyveleri müşterilerine sattığını belirtti. Hasat sonrasında meyveleri yıkayıp temizlediklerini ve bidonlarda salamura yaptıklarını anlatan Turhan, tüketim için yaklaşık iki-üç aylık bir bekleme süresi gerektiğini söyledi.

Geçen yıl bir batman gilaburuyu 900 liradan sattığını ifade eden Turhan, bu yıl fiyatı bin liraya çıkardığını dile getirdi. Bir batmanın yaklaşık 8 kilograma denk geldiğini belirten Turhan, üretimde hava koşullarının belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Turhan, yaşadıkları zorlukları şu sözlerle anlattı: “Geçen senemiz zordu. Su yoktu. Su olmadığı zaman yaşamaz, olmaz da. Bir de kış şartlarında soğuk alma durumu oluyor. Benim burada 2 bin 300 kilo çıkıyor.”

BÜYÜKŞEHİRLERDEN SİPARİŞ ALIYOR

Çandır’da gilaburu alımı ve işlenmesi üzerine faaliyet gösteren işletmenin sahibi Mustafa Kır da bölgede yılda yaklaşık 30 ton meyve toplandığını belirtti. Çandır, Kozan ve Çayıralan çevresindeki dere kenarlarında yetişen gilaburunun farklı şehirlerden de talep gördüğünü aktaran Kır, siparişleri kargoyla gönderdiklerini söyledi.

Toplanan meyvelerin bidonlarda salamura edildiğini ve mahzenlerde yaklaşık üç ay bekletildiğini anlatan Kır, işlemin ardından gilaburu suyunun sıkılarak tüketilebildiğini ifade etti.

FİYATI TALEBE VE EKONOMİK ŞARTLARA GÖRE BELİRLENİYOR

Gilaburunun kendine özgü buruk tadı nedeniyle herkesin alışık olduğu bir meyve olmadığını belirten Kır, buna rağmen ürünü tanıyan tüketicilerden sipariş aldıklarını dile getirdi.

Kır, “Ekonomik şartlara göre fiyatlar tespit edilip satışa sunuluyor. Gilaburu, buruk tadı nedeniyle herkesin alışık olduğu bir meyve değil. Ankara, İstanbul, İzmir’den bilenler arıyorlar. Onlara kargoyla gönderiyoruz” diye konuştu.