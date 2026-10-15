İstanbul'un Çatalca ilçesinde, kolu kırılan Sultan Eren (64), sağanak nedeniyle taşan dereden kepçe yardımıyla karşıya geçirildi. Eren, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Karamandere Mahallesi Karatepe Çıkmazı'nda meydana geldi. İddiaya göre evinde yere düşen Eren'in kolu kırıldı. İhbar üzerine adrese gitmek için yola çıkan sağlık ekipleri, bir gün önceki sağanakta taşan dereden karşıya geçmekte zorlandı.

Yardım bekleyen Eren ve yakınları için bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen kepçeyle dereden geçirilen Eren, sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.