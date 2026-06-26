Olay, saat 11.30 sıralarında Mudanya ilçesi Burgaz Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde yer alan Çakal Deresi'nde meydana geldi. Bölgede yapılan dere temizliği çalışmaları esnasında, kamyon vincin destek ayağının bulunduğu köprü çöktü.
Köprünün yıkılmasıyla dengesini kaybeden vinç, yol kenarında park halinde bulunan BGO 2108 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Olay sırasında vince bağlı durumda olan bir traktör de dere yatağına düştü.
Kazada yaralanan vinç sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün tedavisi sürerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.