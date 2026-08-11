Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Kaman köyünde gece saatlerinde acı bir trafik kazası meydana geldi. Tarla çalışmalarını tamamladıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan Mehmet Say (70) idaresindeki traktör, yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yan yattı ve dere yatağına devrildi.

ÇEVREDEKİLER İHBAR ETTİ, EMEK VERDİKLERİ TOPRAĞIN DÖNÜŞÜNDE CAN VERDİLER

Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine adrese kısa sürede jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Mehmet Say ile yanındaki eşi Elif Say'ın (71) yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından talihsiz çiftin cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yaşlı çiftin ölümü köyde büyük üzüntü yaratırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.