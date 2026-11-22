Bursa'nın İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Salih İbrahim Ç. yönetimindeki 16 AOM 244 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına savruldu. Çalılara çarparak duran otomobil suya düşmedi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alkol testi yapmak istediği sürücü, alkolmetreye üflemeyi reddetti.

Yapılan incelemede Salih İbrahim Ç.'nin daha önce iki kez alkollü araç kullanması nedeniyle ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Sürücüye alkol testini reddetmekten 150 bin lira, ehliyetine el konulmasına rağmen araç kullanmaktan 200 bin lira olmak üzere toplam 350 bin lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine ayrıca 5 yıl süreyle el konuldu.