Kaza, Alucra ilçesi Yeşilyurt köyünde meydana geldi. İlyas Kerim Saatçi'nin (21) virajda kontrolünü yitirdiği 28 ADC 335 plakalı otomobil, dere yatağına yuvarlandı. 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otomobildeki Almina Değerli, Sevgi Saatçi ve Zeykir Saatçi’nin hayatını kaybettiği belirledi. Kazada yaralanan sürücü ile Melek Değerli (28) ve Ayşe Yamak (49) ambulanslarla Alucra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatlarını kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri, bölgedeki incelemenin ardından morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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