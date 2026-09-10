Jeomorfolog Brigid Lynch, California kırmızı bacaklı kurbağasının yaşam alanını iyileştirmeye yönelik çalışma kapsamında bölgedeki taşları ve dere yatağını inceliyordu. Lynch'in dikkatini çeken nesnenin fotoğrafları daha sonra uzmanlara gösterildi ve bulunan parçanın yetişkin bir Pasifik mastodonuna ait azı dişi olduğu belirlendi.

BÖLGEDE BULUNAN EN İYİ KORUNMUŞ ÖRNEKLERDEN

İncelemeyi yapan paleontologlar, fosilleşmiş dişin olağanüstü derecede iyi korunduğunu belirledi. Uzman Wayne Thompson, bunun bölgede bugüne kadar bulunan en eksiksiz mastodon azı dişi olduğunu ifade etti.

Buluntu, Buzul Çağı'nda Kuzey Amerika'nın batısında yaşayan Pasifik mastodonuna ait. Filgillerle akraba olan bu iri otçullar, California'dan Oregon'a ve Kuzey Amerika'nın batısındaki farklı bölgelere kadar geniş bir alanda yaşamıştı. Türün yaklaşık 11 bin 700 yıl önce neslinin tükendiği değerlendiriliyor.

Pasifik mastodonları uzun süre daha yaygın olarak bilinen Amerikan mastodonlarıyla aynı tür kabul edildi. Ancak yapılan anatomik incelemeler sonucunda 2019'da ayrı bir tür olarak tanımlandı. Daha dar dişleri ve daha kalın bacak kemikleri, iki tür arasındaki belirgin farklılıklar arasında yer alıyor.

KESİN YAŞI BELİRLENECEK

Yaklaşık 10 bin yıllık olduğu tahmin edilen diş, ayrıntılı inceleme yapılması için Stanford Üniversitesi'ne teslim edildi. Araştırmacılar karbon tarihleme yöntemiyle fosilin kesin yaşını belirlemeye çalışacak. Ayrıca dişin üç boyutlu taraması yapılarak araştırma ve eğitim çalışmalarında kullanılabilecek kopyalarının hazırlanması planlanıyor.

Keşfin yapıldığı noktanın tam konumu ise açıklanmadı. Bölgeyi yöneten yetkililer, insanların fosil aramak amacıyla alana yönelmesini önlemek için konumu gizli tutma kararı aldı.