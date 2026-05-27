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DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

Yayın:
DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
-İLANEN TEBLİGAT-

Aşağıdaki listede bilgileri bulunan şahıslara ait yabancı plakalı kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle 4458 sayılı G.K. ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ek tahakkuk ve ceza kararları tanzim edilmiş olup, mezkur şahısların yurt dışında yerleşik olmaları nedeniyle söz konusu kararlar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ek tahakkuk konusu vergilerin ödeme süre kararların tebliğinden itibaren 15 gün olup ayrıca tahsilat anında gecikme zammı oranında faiz ilaveten tahsil edilecektir.Ceza Kararlarının konusu tutarların ödeme süresi kararın tebliğinden itibaren 1 ay olup ceza kararlarının süresi içerisinde ödenmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi uyarınca ¼ indirim uygulanır. Ek tahakkuk ve Ceza Karar sayısı ile kamu bankaları kanalıyla ödeme yapılabilir. Ayrıca Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarına kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürede herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde alacaklar kesinleşecek olup, cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.

PASAPORT NO

AD-SOYAD

EK TAHAKKUK KARAR NO

EK TAHAKKUK TUTARI

CEZA KARAR NO

CEZA KARAR TUTARI

C2NWZ6JZ9

NICOLE SONNENLEITNER

24220800ET000065

₺20.164,54

24220800CK000705

₺5.041,14

U24438945

ALİ TÜTÜNDİKEN

25220800ET000063

₺918.163,78

25220800CK000350

₺229.540,95

CF1KWL4WG

GIULIA SARAH ELIZABETH HETTRICH 

25220800ET000069

₺37.611,81

25220800CK000356

₺9.402,96

C5HTT11YT

FRANK ALFRED BALOGH

25220800ET000085

₺132.139,70

25220800CK000560

₺33.034,91

C1WVTY7JX

LARA MADELINE PETRA MERCEDES HOFFMANN

25220800ET000099

₺27.428,22

25220800CK000631

₺6.857,05

U25354196

MUSTAFA BARDAKCI

25220800ET000106

₺951.444,69

25220800CK000639

₺237.861,17

C3PK9L5GH

DETLEF WERNER SCHMIDT 

26220800ET000005

₺351.278,41

26220800CK000018

₺87.819,59

C1VCL7JRN

ALFRED MULLER GLADYS

26220800ET000006

₺2.327.342,42

26220800CK000022

₺581.835,60

645561427

STOYANKA ASPARUHOVA 

24220800ET000034

₺420.825,07

24220800CK000668

₺105.206,27

652169723

OSMAN ISMAILOV OSMANOV

24220800ET000049

₺239.283,03

24220800CK000689

₺59.820,76

645155354

MEHMED MEHMED ALI 

24220800ET000056

₺302.955,02

24220800CK000696

₺75.738,76

648151880

YORDAN NIKOLAEV HRISTOV 

24220800ET000057

₺243.925,57

24220800CK000697

₺60.981,40

646302282

YULIYANA LEFTEROVA MITEVA

24220800ET000059

₺238.622,84

24220800CK000699

₺59.655,71

651368793

ALIME ALI AHMED

24220800ET000061

₺174.635,24

24220800CK000701

₺43.658,81

440210969

MANOL GEORGIEV KOLEV  

24220800ET000063

₺384.656,09

24220800CK000703

₺96.164,02

651199852

FATME ALI ARIF

24220800ET000066

₺144.504,15

24220800CK000706

₺36.126,04

652613585

IBRYAM ALI TSONEV

24220800ET000067

₺120.420,13

24220800CK000707

₺30.105,04

385976617

EMIL ANDONOV ANDONOV

24220800ET000068

₺269.293,36

24220800CK000708

₺67.323,34

646610663

KIRIL ILIEV FILIPOV

24220800ET000083

₺298.403,23

24220800CK000857

₺74.600,80

652639628

ALEKSANDER LACHEZARO STOYCHEV

24220800ET000084

₺497.338,71

24220800CK000858

₺124.334,67

646105139

YORDANKA BENELINOVA BENEVA

24220800ET000087

₺420.825,07

24220800CK000862

₺105.206,26

386977516

SAMI IBRYAM ISMAYL

24220800ET000088

₺194.593,55

24220800CK000863

₺48.648,38

388809878

DIMITAR VALERIEV VENKOV

24220800ET000089

₺573.852,36

24220800CK000865

₺143.463,09

386036694

SHABAN YUMER ISMAIL 

24220800ET000090

₺194.593,55

24220800CK000864

₺48.648,39

652821163

KRASIMIR STEFANOV ASENOV 

24220800ET000091

₺218.329,58

24220800CK000866

₺54.349,26

650702638

AYHAN METIN MUSTAFA

24220800ET000092

₺164.726,06

24220800CK000867

₺40.791,55

648676361

ANELIA KALINOVA MIHAYLOVA

25220800ET000004

₺174.635,24

25220800CK000056

₺43.658,81

650243514

YUSEIN YUSEINOV ISLYAMOV 

25220800ET000005

₺306.847,18

25220800CK000057

₺76.711,80

646653089

IVELINA VENKOVA KOSTADINOVA

25220800ET000021

₺48.753,09

25220800CK000084

₺12.188,44

648831595

YANKO ENCHEV GEORGIEV

25220800ET000037

₺301.585,04

25220800CK000318

₺75.396,26

652863115

NIKOLAY EMILOV DIMITROV

25220800ET000039

₺760.971,71

25220800CK000320

₺190.242,91

AA1022064

IVAN YANKOV VICHEV

25220800ET000041

₺310.978,45

25220800CK000322

₺77.744,62

652433005

GERGANA DENKOVA STOYANOVA

25220800ET000042

₺238.622,84

25220800CK000323

₺59.655,71

652433010

IVO PLAMENOV DACHEV

25220800ET000043

₺234.592,75

25220800CK000324

₺58.648,19

647711528

AYTEKIN SELAYDIN SHEVKA

25220800ET000048

₺174.635,24

25220800CK000334

₺43.658,81

652603874

RADOMIR MARIEV HRISTOV 

25220800ET000049

₺96.336,10

25220800CK000335

₺24.084,03

649285830

EVGENI MARTINOV ABADZHIEV

25220800ET000050

₺1.300.732,02

25220800CK000336

₺325.183,01

652603335

STANCHO IVANOV STANEV 

25220800ET000060

₺773.469,95

25220800CK000347

₺193.367,49

652319899

IVAN STOYANOV DIMITROV 

25220800ET000061

₺888.205,87

25220800CK000348

₺222.051,47

652080373

DOBRI STANKOV DOBREV

25220800ET000062

₺290.110,06

25220800CK000349

₺72.527,52

651484875

NAYDEN TODOROV NAYDENOV

25220800ET000068

₺650.366,02

25220800CK000355

₺162.591,51

389199069

TURHAN IBRIYAM MEHMED

25220800ET000070

₺363.674,85

25220800CK000358

₺90.918,71

651080262

KALOYAN PASKALEV PASKALEV 

25220800ET000071

₺191.295,32

25220800CK000359

₺47.823,83

AA1872721

PETAR NEDKOV PETROV 

25220800ET000080

₺416.567,62

25220800CK000556

₺104.141,90

650610605

HRISTIYAN PLAMENOV KOSTOV 

25220800ET000081

₺799.213,53

25220800CK000557

₺199.803,38

652603639

DRAGOMIR KRASIMIROV RANKOV

25220800ET000088

₺306.054,60

25220800CK000571

₺76.513,65

652088620

ANGEL IVANOV DYULGERSKI

25220800ET000089

₺711.576,93

25220800CK000577

₺177.894,23

652766065

IBRAM RAFIE BEIE 

25220800ET000092

₺251.879,66

25220800CK000583

₺62.969,91

387828584

ALEKSANDAR PESHEV PESHEV

25220800ET000097

₺167.139,68

25220800CK000629

₺41.784,92

650119898

ADEM MEHMED SHAKIR

25220800ET000100

₺608.924,59

25220800CK000632

₺152.231,15

644707052

GENADI SIMEONOV PETKOV

25220800ET000102

₺456.693,45

25220800CK000634

₺114.173,36

385839096

ILIYAN YORDANOV ALEKSANDROV

25220800ET000104

₺563.255,25

25220800CK000637

₺140.813,81

653040092

SEVDA OSMANOVA SALZITSOVA

25220800ET000109

₺39.003,00

25220800CK000708

₺400.000,00

388203785

NEDKO NEZHKOV SLAVOV

25220800ET000110

₺108.822,70

 

 

388248404

KRASIMIR RADEV ATANASOV

25220800ET000113

₺136.416,62

 

 

646341893

KRASIMIR HRISTOV STANEV

25220800ET000117

₺745.932,64

 

 

647273432

ASAN ISUF YUSEIN

25220800ET000118

₺209.317,83

 

 

385170691

ELENA PARASKOVA EFENDIEVA

25220800ET000119

₺32.837,84

 

 

₺645.871.419,00

IVAYLO YANKULOV MESALSKI

25220800ET000120

₺139.072,62

25220800CK000740

₺34.768,15

388586269

BORYANA EMILOVA ANTONOVA 

25220800ET000122

₺378.742,56

25220800CK000755

₺94.685,64

653073098

TONI VESELINOV IRINCHEV

26220800ET000004

₺839.249,64

26220800CK000015

₺209.812,41

652110592

SEVDA KAMENOVA  RUSINOVA

25220800ET000051

₺2.104.125,33

25220800CK000337

₺526.031,33

₺652.443.706,00

HYUSEIN ISMAILOV MEHMEDOV

24220800ET000039

₺382.568,24

24220800CK000673

₺95.642,06

24220800ET000069

₺43.878,38

24220800CK000709

₺10.969,60

652443680

 IVAN IVELINOV VENKOV

24220800ET000048

₺535.595,55

24220800CK000684

₺133.898,89

24220800ET000071

₺38.027,93

24220800CK000711

₺9.506,99

651740849

VLADISLAV RUMENOV KOCHEV

24220800ET000073

₺43.419,13

24220800CK000847

₺440.000,00

24220800ET000085

₺573.852,36

24220800CK000859

₺143.463,09

647257654

LEVYANT FIKRIEV AHMEDOV

24220800ET000042

₺344.311,42

24220800CK000677

₺86.077,86

24220800ET000070

₺81.906,31

24220800CK000710

₺20.476,58

652169864

SHENOL HASANOV RYUSTEMOV

25220800ET000019

₺89.706,91

25220800CK000059

₺105.206,27

25220800ET000007

₺420.825,07

25220800CK000082

₺22.426,73

651405791

ZIKRI AHMED  ESHREF

25220800ET000020

₺195.015,02

25220800CK000083

₺48.753,76

25220800ET000022

₺497.338,71

25220800CK000085

₺124.334,68

AA0544629

NIKOLAY KAROV KAROV

25220800ET000121

₺619.760,55

25220800CK000753

₺154.940,13

25220800CK000754

₺9.528,00

645752287

TODOR TINKOV KOSTOV

 

 

25220800CK000456

₺10.675,02

25220800CK000457

₺9.528,00

25220800CK000458

₺7.146,00

22AC70296

GENADI ILIAEV

24220800ET000035

₺879.906,96

24220800CK000669

₺219.976,74

18AB90236

IVANE GURGENIDZE 

24220800ET000037

₺559.499,75

24220800CK000671

₺139.874,94

22AC25902

ELDAR TSKVITAIA

24220800ET000040

₺1.004.332,85

24220800CK000674

₺251.083,21

20AB03069

MIKHEIL IASAMNIDZE

24220800ET000043

₺497.338,71

24220800CK000678

₺124.334,68

22AC61135

GIORGI PAPUNASHVILI 

24220800ET000045

₺382.568,24

24220800CK000681

₺95.642,06

20AC61005

SANAN ISMAILOV

24220800ET000058

₺254.000,74

24220800CK000698

₺63.500,19

21AB64572

MEKHTI KURBANOV

24220800ET000064

₺384.656,09

24220800CK000704

₺96.164,02

22AA20738

ANRI KATAMADZE 

25220800ET000015

₺1.002.927,79

25220800CK000078

₺250.731,95

22AB15297

NUGZAR DOLIDZE

25220800ET000025

₺1.007.919,66

25220800CK000088

₺251.979,92

22AB18697

GELA DOLIDZE

25220800ET000029

₺353.820,03

25220800CK000092

₺88.455,01

16AA06522

GIORGI MEKVABISHVILI

25220800ET000045

₺699.374,70

25220800CK000331

₺174.843,67

18AB28563

SADIG  ISAEV

25220800ET000058

₺459.081,89

25220800CK000345

₺114.770,48

18AC70942

AVTANDIL BULUDOV

25220800ET000066

₺290.110,06

25220800CK000353

₺72.527,51

23AC62845

MZIA MIKIASHVILI

25220800ET000076

₺156.908,32

25220800CK000548

₺39.227,07

18AG17133

SHAKHISMAIL JAFAROV

25220800ET000103

₺989.502,46

25220800CK000636

₺247.375,61

20AB57857

SHAMO GADJIEV

25220800ET000105

₺798.421,25

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₺199.605,31

21AC57190

ASIM KAMALOVI

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₺550.230,51

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₺137.557,62

23AA87692

LUKA ZEDGENIDZE 

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₺1.912.841,22

25220800CK000343

₺478.210,30

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AKVSENTI JALABADZE

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₺1.947.913,80

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₺486.978,45

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SHOTA  SHAVLOKHASHVILI

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₺1.446.195,93

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₺361.548,98

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TORNIKE SURMANIDZE 

25220800ET000077

₺1.472.836,36

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₺368.209,09

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ILIA KATAMADZE

25220800ET000016

₺1.049.062,05

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₺262.265,52

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VADIM CULIDOBRI

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₺1.980.420,74

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₺495.105,18

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NIKOLOZ PAPUNASHVILI

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₺95.642,06

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PIOTR ANGHELCEV

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₺232.869,32

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₺58.217,33

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STEPAN CARAIORGU  

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₺420.825,07

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₺105.206,27

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GHEORGHE SCUTARU

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₺909.187,11

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₺227.296,77

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VADIM VARZARI

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₺627.411,93

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₺156.852,98

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MAGDALEN MAGIEROWSKA KEDZIORA

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₺40.196,79

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₺10.049,20

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MAREK MIROSLAW BORKOWSKI

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₺680.971,46

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₺170.242,86

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ANDRZEJ TOMASZ SIERADZKI 

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₺30.172,03

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₺7.543,05

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RIDVAN KADIROGLU

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₺96.164,02

U25556518

SALİH KARABABA

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₺210.412,53

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RAZVAN ALEXANDRU MATINCA

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₺240.840,26

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SIMONA FLORENTINA BALASESCU

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₺48.648,39

MZ510945

FLORIN VODA  

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₺122.751,28

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ADRIAN STANCU

25220800ET000114

₺233.494,42

 

 

KZ970477

MANUEL ANDREAS BALASA

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VIOREL HERTA  

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ANATOLII GUTU

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GA936533

YANA KOSIANENKO

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FE506976

LIDIIA MISHYNA

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VIKTOR GONCHARUK

 

 

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EVA JINDROVA

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JIRI KADLEC

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BRONISLAVA KRAHULCOVA

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₺30.505,94

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MURAT ERGENC 

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HENRIETTE MARINETTE BRUNEL

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YUE YU 

 

 

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MIKKOPEKKA JUHANI VLASOV

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KEVIN KOWK TUNG WAN 

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JAN LAMMERT VAN ZONNEVELD

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MARIO BATTISTA MAZZUCCHELLI

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P05805547

FAHAD A A H M  KHADADAH

 

 

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₺6.624,00

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₺4.968,00

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