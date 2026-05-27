DEREKÖY GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ
-İLANEN TEBLİGAT-
Aşağıdaki listede bilgileri bulunan şahıslara ait yabancı plakalı kara taşıtlarının süresi içerisinde yurt dışı edilmemesi nedeniyle 4458 sayılı G.K. ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında ek tahakkuk ve ceza kararları tanzim edilmiş olup, mezkur şahısların yurt dışında yerleşik olmaları nedeniyle söz konusu kararlar tebliğ edilemediğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu mucibince ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. Ek tahakkuk konusu vergilerin ödeme süre kararların tebliğinden itibaren 15 gün olup ayrıca tahsilat anında gecikme zammı oranında faiz ilaveten tahsil edilecektir.Ceza Kararlarının konusu tutarların ödeme süresi kararın tebliğinden itibaren 1 ay olup ceza kararlarının süresi içerisinde ödenmesi halinde 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17/6 maddesi uyarınca ¼ indirim uygulanır. Ek tahakkuk ve Ceza Karar sayısı ile kamu bankaları kanalıyla ödeme yapılabilir. Ayrıca Ek Tahakkuk ve Ceza Kararlarına kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde TRAKYA GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE itiraz veya uzlaşma talebinde bulunulabileceği; belirtilen sürede herhangi bir ödeme yapılmadığı veya itiraz ya da uzlaşma başvurusunda bulunulmadığı takdirde alacaklar kesinleşecek olup, cebren tahsilat yoluna gidileceği; iş bu tebligatın son ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, İLAN olunur.
|
PASAPORT NO
|
AD-SOYAD
|
EK TAHAKKUK KARAR NO
|
EK TAHAKKUK TUTARI
|
CEZA KARAR NO
|
CEZA KARAR TUTARI
|
C2NWZ6JZ9
|
NICOLE SONNENLEITNER
|
24220800ET000065
|
₺20.164,54
|
24220800CK000705
|
₺5.041,14
|
U24438945
|
ALİ TÜTÜNDİKEN
|
25220800ET000063
|
₺918.163,78
|
25220800CK000350
|
₺229.540,95
|
CF1KWL4WG
|
GIULIA SARAH ELIZABETH HETTRICH
|
25220800ET000069
|
₺37.611,81
|
25220800CK000356
|
₺9.402,96
|
C5HTT11YT
|
FRANK ALFRED BALOGH
|
25220800ET000085
|
₺132.139,70
|
25220800CK000560
|
₺33.034,91
|
C1WVTY7JX
|
LARA MADELINE PETRA MERCEDES HOFFMANN
|
25220800ET000099
|
₺27.428,22
|
25220800CK000631
|
₺6.857,05
|
U25354196
|
MUSTAFA BARDAKCI
|
25220800ET000106
|
₺951.444,69
|
25220800CK000639
|
₺237.861,17
|
C3PK9L5GH
|
DETLEF WERNER SCHMIDT
|
26220800ET000005
|
₺351.278,41
|
26220800CK000018
|
₺87.819,59
|
C1VCL7JRN
|
ALFRED MULLER GLADYS
|
26220800ET000006
|
₺2.327.342,42
|
26220800CK000022
|
₺581.835,60
|
645561427
|
STOYANKA ASPARUHOVA
|
24220800ET000034
|
₺420.825,07
|
24220800CK000668
|
₺105.206,27
|
652169723
|
OSMAN ISMAILOV OSMANOV
|
24220800ET000049
|
₺239.283,03
|
24220800CK000689
|
₺59.820,76
|
645155354
|
MEHMED MEHMED ALI
|
24220800ET000056
|
₺302.955,02
|
24220800CK000696
|
₺75.738,76
|
648151880
|
YORDAN NIKOLAEV HRISTOV
|
24220800ET000057
|
₺243.925,57
|
24220800CK000697
|
₺60.981,40
|
646302282
|
YULIYANA LEFTEROVA MITEVA
|
24220800ET000059
|
₺238.622,84
|
24220800CK000699
|
₺59.655,71
|
651368793
|
ALIME ALI AHMED
|
24220800ET000061
|
₺174.635,24
|
24220800CK000701
|
₺43.658,81
|
440210969
|
MANOL GEORGIEV KOLEV
|
24220800ET000063
|
₺384.656,09
|
24220800CK000703
|
₺96.164,02
|
651199852
|
FATME ALI ARIF
|
24220800ET000066
|
₺144.504,15
|
24220800CK000706
|
₺36.126,04
|
652613585
|
IBRYAM ALI TSONEV
|
24220800ET000067
|
₺120.420,13
|
24220800CK000707
|
₺30.105,04
|
385976617
|
EMIL ANDONOV ANDONOV
|
24220800ET000068
|
₺269.293,36
|
24220800CK000708
|
₺67.323,34
|
646610663
|
KIRIL ILIEV FILIPOV
|
24220800ET000083
|
₺298.403,23
|
24220800CK000857
|
₺74.600,80
|
652639628
|
ALEKSANDER LACHEZARO STOYCHEV
|
24220800ET000084
|
₺497.338,71
|
24220800CK000858
|
₺124.334,67
|
646105139
|
YORDANKA BENELINOVA BENEVA
|
24220800ET000087
|
₺420.825,07
|
24220800CK000862
|
₺105.206,26
|
386977516
|
SAMI IBRYAM ISMAYL
|
24220800ET000088
|
₺194.593,55
|
24220800CK000863
|
₺48.648,38
|
388809878
|
DIMITAR VALERIEV VENKOV
|
24220800ET000089
|
₺573.852,36
|
24220800CK000865
|
₺143.463,09
|
386036694
|
SHABAN YUMER ISMAIL
|
24220800ET000090
|
₺194.593,55
|
24220800CK000864
|
₺48.648,39
|
652821163
|
KRASIMIR STEFANOV ASENOV
|
24220800ET000091
|
₺218.329,58
|
24220800CK000866
|
₺54.349,26
|
650702638
|
AYHAN METIN MUSTAFA
|
24220800ET000092
|
₺164.726,06
|
24220800CK000867
|
₺40.791,55
|
648676361
|
ANELIA KALINOVA MIHAYLOVA
|
25220800ET000004
|
₺174.635,24
|
25220800CK000056
|
₺43.658,81
|
650243514
|
YUSEIN YUSEINOV ISLYAMOV
|
25220800ET000005
|
₺306.847,18
|
25220800CK000057
|
₺76.711,80
|
646653089
|
IVELINA VENKOVA KOSTADINOVA
|
25220800ET000021
|
₺48.753,09
|
25220800CK000084
|
₺12.188,44
|
648831595
|
YANKO ENCHEV GEORGIEV
|
25220800ET000037
|
₺301.585,04
|
25220800CK000318
|
₺75.396,26
|
652863115
|
NIKOLAY EMILOV DIMITROV
|
25220800ET000039
|
₺760.971,71
|
25220800CK000320
|
₺190.242,91
|
AA1022064
|
IVAN YANKOV VICHEV
|
25220800ET000041
|
₺310.978,45
|
25220800CK000322
|
₺77.744,62
|
652433005
|
GERGANA DENKOVA STOYANOVA
|
25220800ET000042
|
₺238.622,84
|
25220800CK000323
|
₺59.655,71
|
652433010
|
IVO PLAMENOV DACHEV
|
25220800ET000043
|
₺234.592,75
|
25220800CK000324
|
₺58.648,19
|
647711528
|
AYTEKIN SELAYDIN SHEVKA
|
25220800ET000048
|
₺174.635,24
|
25220800CK000334
|
₺43.658,81
|
652603874
|
RADOMIR MARIEV HRISTOV
|
25220800ET000049
|
₺96.336,10
|
25220800CK000335
|
₺24.084,03
|
649285830
|
EVGENI MARTINOV ABADZHIEV
|
25220800ET000050
|
₺1.300.732,02
|
25220800CK000336
|
₺325.183,01
|
652603335
|
STANCHO IVANOV STANEV
|
25220800ET000060
|
₺773.469,95
|
25220800CK000347
|
₺193.367,49
|
652319899
|
IVAN STOYANOV DIMITROV
|
25220800ET000061
|
₺888.205,87
|
25220800CK000348
|
₺222.051,47
|
652080373
|
DOBRI STANKOV DOBREV
|
25220800ET000062
|
₺290.110,06
|
25220800CK000349
|
₺72.527,52
|
651484875
|
NAYDEN TODOROV NAYDENOV
|
25220800ET000068
|
₺650.366,02
|
25220800CK000355
|
₺162.591,51
|
389199069
|
TURHAN IBRIYAM MEHMED
|
25220800ET000070
|
₺363.674,85
|
25220800CK000358
|
₺90.918,71
|
651080262
|
KALOYAN PASKALEV PASKALEV
|
25220800ET000071
|
₺191.295,32
|
25220800CK000359
|
₺47.823,83
|
AA1872721
|
PETAR NEDKOV PETROV
|
25220800ET000080
|
₺416.567,62
|
25220800CK000556
|
₺104.141,90
|
650610605
|
HRISTIYAN PLAMENOV KOSTOV
|
25220800ET000081
|
₺799.213,53
|
25220800CK000557
|
₺199.803,38
|
652603639
|
DRAGOMIR KRASIMIROV RANKOV
|
25220800ET000088
|
₺306.054,60
|
25220800CK000571
|
₺76.513,65
|
652088620
|
ANGEL IVANOV DYULGERSKI
|
25220800ET000089
|
₺711.576,93
|
25220800CK000577
|
₺177.894,23
|
652766065
|
IBRAM RAFIE BEIE
|
25220800ET000092
|
₺251.879,66
|
25220800CK000583
|
₺62.969,91
|
387828584
|
ALEKSANDAR PESHEV PESHEV
|
25220800ET000097
|
₺167.139,68
|
25220800CK000629
|
₺41.784,92
|
650119898
|
ADEM MEHMED SHAKIR
|
25220800ET000100
|
₺608.924,59
|
25220800CK000632
|
₺152.231,15
|
644707052
|
GENADI SIMEONOV PETKOV
|
25220800ET000102
|
₺456.693,45
|
25220800CK000634
|
₺114.173,36
|
385839096
|
ILIYAN YORDANOV ALEKSANDROV
|
25220800ET000104
|
₺563.255,25
|
25220800CK000637
|
₺140.813,81
|
653040092
|
SEVDA OSMANOVA SALZITSOVA
|
25220800ET000109
|
₺39.003,00
|
25220800CK000708
|
₺400.000,00
|
388203785
|
NEDKO NEZHKOV SLAVOV
|
25220800ET000110
|
₺108.822,70
|
|
|
388248404
|
KRASIMIR RADEV ATANASOV
|
25220800ET000113
|
₺136.416,62
|
|
|
646341893
|
KRASIMIR HRISTOV STANEV
|
25220800ET000117
|
₺745.932,64
|
|
|
647273432
|
ASAN ISUF YUSEIN
|
25220800ET000118
|
₺209.317,83
|
|
|
385170691
|
ELENA PARASKOVA EFENDIEVA
|
25220800ET000119
|
₺32.837,84
|
|
|
₺645.871.419,00
|
IVAYLO YANKULOV MESALSKI
|
25220800ET000120
|
₺139.072,62
|
25220800CK000740
|
₺34.768,15
|
388586269
|
BORYANA EMILOVA ANTONOVA
|
25220800ET000122
|
₺378.742,56
|
25220800CK000755
|
₺94.685,64
|
653073098
|
TONI VESELINOV IRINCHEV
|
26220800ET000004
|
₺839.249,64
|
26220800CK000015
|
₺209.812,41
|
652110592
|
SEVDA KAMENOVA RUSINOVA
|
25220800ET000051
|
₺2.104.125,33
|
25220800CK000337
|
₺526.031,33
|
₺652.443.706,00
|
HYUSEIN ISMAILOV MEHMEDOV
|
24220800ET000039
|
₺382.568,24
|
24220800CK000673
|
₺95.642,06
|
24220800ET000069
|
₺43.878,38
|
24220800CK000709
|
₺10.969,60
|
652443680
|
IVAN IVELINOV VENKOV
|
24220800ET000048
|
₺535.595,55
|
24220800CK000684
|
₺133.898,89
|
24220800ET000071
|
₺38.027,93
|
24220800CK000711
|
₺9.506,99
|
651740849
|
VLADISLAV RUMENOV KOCHEV
|
24220800ET000073
|
₺43.419,13
|
24220800CK000847
|
₺440.000,00
|
24220800ET000085
|
₺573.852,36
|
24220800CK000859
|
₺143.463,09
|
647257654
|
LEVYANT FIKRIEV AHMEDOV
|
24220800ET000042
|
₺344.311,42
|
24220800CK000677
|
₺86.077,86
|
24220800ET000070
|
₺81.906,31
|
24220800CK000710
|
₺20.476,58
|
652169864
|
SHENOL HASANOV RYUSTEMOV
|
25220800ET000019
|
₺89.706,91
|
25220800CK000059
|
₺105.206,27
|
25220800ET000007
|
₺420.825,07
|
25220800CK000082
|
₺22.426,73
|
651405791
|
ZIKRI AHMED ESHREF
|
25220800ET000020
|
₺195.015,02
|
25220800CK000083
|
₺48.753,76
|
25220800ET000022
|
₺497.338,71
|
25220800CK000085
|
₺124.334,68
|
AA0544629
|
NIKOLAY KAROV KAROV
|
25220800ET000121
|
₺619.760,55
|
25220800CK000753
|
₺154.940,13
|
25220800CK000754
|
₺9.528,00
|
645752287
|
TODOR TINKOV KOSTOV
|
|
|
25220800CK000456
|
₺10.675,02
|
25220800CK000457
|
₺9.528,00
|
25220800CK000458
|
₺7.146,00
|
22AC70296
|
GENADI ILIAEV
|
24220800ET000035
|
₺879.906,96
|
24220800CK000669
|
₺219.976,74
|
18AB90236
|
IVANE GURGENIDZE
|
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|
₺559.499,75
|
24220800CK000671
|
₺139.874,94
|
22AC25902
|
ELDAR TSKVITAIA
|
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|
₺1.004.332,85
|
24220800CK000674
|
₺251.083,21
|
20AB03069
|
MIKHEIL IASAMNIDZE
|
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|
₺497.338,71
|
24220800CK000678
|
₺124.334,68
|
22AC61135
|
GIORGI PAPUNASHVILI
|
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|
₺382.568,24
|
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|
₺95.642,06
|
20AC61005
|
SANAN ISMAILOV
|
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|
₺254.000,74
|
24220800CK000698
|
₺63.500,19
|
21AB64572
|
MEKHTI KURBANOV
|
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|
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|
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|
₺96.164,02
|
22AA20738
|
ANRI KATAMADZE
|
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|
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|
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|
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NUGZAR DOLIDZE
|
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|
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|
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|
22AB18697
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GELA DOLIDZE
|
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|
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|
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|
16AA06522
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GIORGI MEKVABISHVILI
|
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|
₺699.374,70
|
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|
₺174.843,67
|
18AB28563
|
SADIG ISAEV
|
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|
₺459.081,89
|
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|
₺114.770,48
|
18AC70942
|
AVTANDIL BULUDOV
|
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|
₺290.110,06
|
25220800CK000353
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₺72.527,51
|
23AC62845
|
MZIA MIKIASHVILI
|
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|
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|
25220800CK000548
|
₺39.227,07
|
18AG17133
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SHAKHISMAIL JAFAROV
|
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|
₺989.502,46
|
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|
₺247.375,61
|
20AB57857
|
SHAMO GADJIEV
|
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|
₺798.421,25
|
25220800CK000638
|
₺199.605,31
|
21AC57190
|
ASIM KAMALOVI
|
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|
₺550.230,51
|
26220800CK000024
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₺137.557,62
|
23AA87692
|
LUKA ZEDGENIDZE
|
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|
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|
25220800CK000343
|
₺478.210,30
|
22AC29848
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AKVSENTI JALABADZE
|
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|
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|
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₺486.978,45
|
16AA06521
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SHOTA SHAVLOKHASHVILI
|
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|
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|
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|
₺361.548,98
|
20AC20365
|
TORNIKE SURMANIDZE
|
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|
₺1.472.836,36
|
25220800CK000549
|
₺368.209,09
|
11AB83733
|
ILIA KATAMADZE
|
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|
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|
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₺262.265,52
|
AP0555953
|
VADIM CULIDOBRI
|
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|
₺1.980.420,74
|
25220800CK000570
|
₺495.105,18
|
20AB83473
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NIKOLOZ PAPUNASHVILI
|
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|
₺382.568,24
|
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|
₺95.642,06
|
AP0315240
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PIOTR ANGHELCEV
|
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|
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|
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|
AB2173484
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STEPAN CARAIORGU
|
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|
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|
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₺105.206,27
|
AP0367581
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GHEORGHE SCUTARU
|
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|
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|
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₺227.296,77
|
AP0697987
|
VADIM VARZARI
|
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|
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|
26220800CK000012
|
₺156.852,98
|
DFE583170
|
MAGDALEN MAGIEROWSKA KEDZIORA
|
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|
₺40.196,79
|
25220800CK000561
|
₺10.049,20
|
EK2424938
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MAREK MIROSLAW BORKOWSKI
|
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|
₺680.971,46
|
26220800CK000014
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₺170.242,86
|
CDE925242
|
ANDRZEJ TOMASZ SIERADZKI
|
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|
₺30.172,03
|
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₺7.543,05
|
065198495
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RIDVAN KADIROGLU
|
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|
₺384.656,09
|
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₺96.164,02
|
U25556518
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SALİH KARABABA
|
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|
₺841.650,13
|
24220800CK000854
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₺210.412,53
|
061195339
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RAZVAN ALEXANDRU MATINCA
|
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|
₺963.361,03
|
24220800CK000876
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₺240.840,26
|
060239434
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SIMONA FLORENTINA BALASESCU
|
25220800ET000009
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₺194.593,55
|
25220800CK000069
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MZ510945
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FLORIN VODA
|
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|
₺491.005,10
|
25220800CK000352
|
₺122.751,28
|
061778830
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ADRIAN STANCU
|
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|
₺233.494,42
|
|
|
KZ970477
|
MANUEL ANDREAS BALASA
|
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|
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|
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057020382
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VIOREL HERTA
|
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|
₺1.912.841,22
|
25220800CK000091
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₺478.210,31
|
058832115
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ANATOLII GUTU
|
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|
₺385.344,41
|
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|
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₺28.286,27
|
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₺300.000,00
|
GA936533
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YANA KOSIANENKO
|
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|
₺344.311,42
|
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₺86.077,86
|
FE506976
|
LIDIIA MISHYNA
|
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|
₺302.955,02
|
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₺75.738,75
|
FH212766
|
VIKTOR GONCHARUK
|
|
|
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|
₺9.528,00
|
46258253
|
EVA JINDROVA
|
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|
₺18.690,41
|
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₺6.624,00
|
46030124
|
JIRI KADLEC
|
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|
₺81.492,23
|
25220800CK000053
|
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45575406
|
BRONISLAVA KRAHULCOVA
|
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|
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|
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|
₺7.626,49
|
U28154460
|
MURAT ERGENC
|
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₺521.625,24
|
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23DE71240
|
HENRIETTE MARINETTE BRUNEL
|
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|
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₺62.307,08
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EJ7178632
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YUE YU
|
|
|
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|
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|
FP3527045
|
MIKKOPEKKA JUHANI VLASOV
|
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|
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|
25220800CK000633
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₺38.185,36
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555360629
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KEVIN KOWK TUNG WAN
|
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₺267.797,76
|
25220800CK000055
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₺66.949,45
|
NPR1KH861
|
JAN LAMMERT VAN ZONNEVELD
|
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|
₺37.611,81
|
25220800CK000344
|
₺9.402,96
|
YA5297978
|
MARIO BATTISTA MAZZUCCHELLI
|
25220800ET000111
|
₺44.627,35
|
|
|
P05805547
|
FAHAD A A H M KHADADAH
|
|
|
24220800CK000713
|
₺6.624,00
|
24220800CK000714
|
₺4.968,00
#ilangovtr Basın no ILN02468761