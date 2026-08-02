Son dönemde derelerde tava ve elekle altın arama faaliyetleri yaygınlaşırken, mevzuata aykırı hareket edenler için ciddi cezai yaptırımlar bulunuyor. Türkiye'de doğal kaynaklar devlet mülkiyetinde yer aldığı için izinsiz ve kuralsız yapılan her türlü maden arama faaliyeti suç kapsamında değerlendiriliyor.

DERELERDE İZİNSİZ ALTIN ARAMANIN CEZASI NEDİR?

Maden Kanunu ve ilgili mevzuata göre ruhsatsız şekilde maden aramak veya çıkarmak yasal olarak yasaktır. İzinsiz kazı veya arama gerçekleştiren şahıslar hakkında hapis cezası ve yüksek miktarda adli para cezası uygulanır. Ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde arama esnasında kullanılan elek, tava ve diğer tüm teknik ekipmanlara el konulur.

KIRINTI ALTIN MADENCİLİĞİ HANGİ ŞARTLARDA YASAL SAYILIR?

Sadece basit el aletleriyle ve ticari kazanç hedefi gözetilmeden yapılan kırıntı altın madenciliği hobi faaliyeti olarak kabul edilmektedir. Ancak bu faaliyetin yasal sayılması için arama yapılan derenin özel mülk sınırlarında yer almaması ve başkasına tahsis edilmiş ruhsatlı maden sahası olmaması gerekir. Motorlu düzenekler, iş makineleri veya kimyasal maddelerin kullanımı faaliyeti doğrudan yasa dışı madencilik statüsüne sokar.

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGELERDEKİ DERELERDE ALTIN ARANIYOR?

Doğal alüvyon birikimlerinin görüldüğü Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Ege bölgesindeki akarsu yatakları bireysel altın arayıcılarının odağında yer alıyor. Yetkililer, dere yataklarında altın bulunsa bile yasal sınırların dışına çıkan kişilerin ağır cezai yaptırımlarla karşılaşacağı konusunda uyarıda bulunuyor.