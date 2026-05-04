AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait Alagöz Madencilik, Giresun Sekü Köyü’nde yargının yürütmeyi durdurma kararına rağmen sondajı sürdürüyor. Harşit Vadisi’nin kalbine saplanan madenin neden olduğu kirlilik ise artıyor. Vatandaş, Çatalağaç Köyü’nden Harşit Vadisi’ne, oradan da Karadeniz’e ulaşan derede yoğun kirlilik ve ağır koku olduğunu söyledi.

“BU VATANA İHANETTİR”

Suyun koyu renk aktığını, kirliliğin Harşit Çayı’na kadar ulaştığını belirten köylüler, maden atığının suya bırakıldığını savundu. Giresunlular, “Burası bildiğiniz siyaha yakın bir gri renkte akıyor. Dünyanın hiçbir yerinde maden atığını doğaya bırakıp hiçbir şey olmamış gibi çalışamazsınız. Su kaynaklarına yapılan bu ihlal, vatana ihanettir” tepkisini gösterdi.

Cantürk Alagöz

KÖYLÜLERİ SUÇLADILAR

Şirkete geçmişte çevre kirliliği nedeniyle ceza kesildiğini hatırlatan yöre halkı, “Üç kuruş ceza şirketi cesaretlendiriyor. Sonra daha çok kirletiyorlar” diyerek ilgisizliğe isyan etti. “Kendimizi hiç bu kadar değersiz hissetmemiştik” diyen bir köylü, “Bu görüntüleri paylaşınca bazı yetkililer bizi provokatörlükle suçladı” ifadesini kullandı. Yöre halkıyla yetkililer arasında tartışma çıktı.