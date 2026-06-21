Artvin-Şavşat kara yolunda 14 Haziran günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından kaybolan baba ve oğlunu arama faaliyetleri devam ediyor. Artvin'den kamyonetleriyle Ardahan'a arı sevkiyatı yaptıktan sonra dönüş yoluna geçen Selahattin Kaya (65) ve oğlu Mecit Kaya'dan (45) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine başlatılan incelemelerde, Mecit Kaya idaresindeki 08 DC 603 plakalı kamyonetin kontrolden çıkarak Şavşat Deresi'ne uçtuğu tespit edildi.

ARAÇTAN HERHANGİ BİR İZ ÇIKMADI

Olay yerine kısa sürede AFAD, Hopa Deniz Polisi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek deredeki araca ulaşıldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar neticesinde kamyonet dereden çıkarıldı ancak araç içerisinde yapılan incelemelerde baba ve oğluna dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Akıntıya kapılarak sürüklendikleri değerlendirilen iki kişiyi bulmak amacıyla bölgede geniş çaplı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı.

TERMAL DRON İLE TESPİT EDİLDİ

Arama çalışmalarının 7'nci gününde Artvin İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bünyesindeki dron pilotları, görüş mesafesinin düşük olduğu alanlarda termal dronlarla tarama gerçekleştirdi. İncelemeler sırasında dere kenarındaki dallara takılmış bir gömlek fark edildi. Kamyonetin düştüğü yerin yaklaşık 10 kilometre uzağında bulunan gömleğin, yakınları tarafından yapılan inceleme sonucu baba Selahattin Kaya'ya ait olduğu teşhis edildi. Ekiplerin dere yatağı boyunca ve baraj gölü içerisinde arama çalışmaları sürüyor.