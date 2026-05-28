Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği derede kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Akdeniz yaşamını yitirdi.
Olay, Danişment Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Akdeniz, arkadaşlarıyla birlikte dere yatağındaki suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu.
Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu sudan çıkarılan Akdeniz’e olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan genç, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Acı haberi alan ailesi ve yakınları hastaneye akın ederken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.