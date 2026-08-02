Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Selgelen Deresi'ne düşen otomobili fark eden çevredekiler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ile birlikte olay yerine giden dalgıçlar bölgede arama yaptı ancak sürücüye ulaşılamadı.

Kayıp sürücünün 36 yaşındaki Abdulkadir Taştan olduğu belirlendi, ekipler seferber oldu.



AÇTIĞI TELEFONLA YAKAYI ELE VERDİ



Ancak gerçek, Taştan'ın ailesini araması ile ortaya çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen Abdulkadir Taştan'ın, kendisine ölü süsü vermek için plan yaptığı ve yurtdışına kaçtığı öne sürüldü.





Dereye uçan aracın da çalıntı olduğu belirlenirken polis, kayıp Abdulkadir Taştan'ın bulunması için çalışma başlattı.