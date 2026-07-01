Artvin-Şavşat kara yolunda 14 Haziran 2026 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Mecit Kaya idaresindeki 08 DC 603 plakalı kamyonet yoldan çıkarak Şavşat Deresi'ne uçtu. Kazanın ardından araçta bulunan sürücü Mecit Kaya ile babası Selahattin Kaya akıntıya kapılarak kayboldu. Valilik koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı arama kurtarma çalışmaları neticesinde, kazadan 17 gün sonra kayıp her iki vatandaşın da cansız bedenine ulaşıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI 17 GÜN SÜRDÜ

Olayın ardından Şavşat Deresi ve bağlantılı su yollarında yoğun bir arama faaliyeti yürütüldü. Sürücü Mecit Kaya'nın cansız bedeni, kazanın 14'üncü günü olan 28 Haziran 2026'da, aracın düştüğü noktadan yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta yer alan Deriner Baraj Gölü'nde bulundu. Bugün ise AFAD ekipleri tarafından dron ile gerçekleştirilen havadan tarama faaliyetleri sırasında, aynı baraj gölündeki ağaç parçası birikintilerinin arasında bir ceset daha tespit edildi. Sudan çıkarılan cesedin 65 yaşındaki Selahattin Kaya'ya ait olduğu belirlendi. Kaya’nın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Artvin Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.

VALİLİK ÇALIŞMALARIN TAMAMLANDIĞINI DUYURDU

Artvin Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, arama kurtarma operasyonunun detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada, operasyon boyunca günlük ortalama 90 personelin görev yaptığı; çalışmalarda 23 araç, 5 bot, dron ve sonar tarama cihazlarının kullanıldığı belirtildi. Jandarma, Hopa Deniz Polisi, AFAD, sağlık ekipleri ve Şavşat Arama Kurtarma ekiplerinin katılımıyla yürütülen faaliyetlerin, Selahattin Kaya'nın cenazesine ulaşılmasıyla birlikte 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla tamamlandığı bildirildi. Valilik, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek görev alan kurumlara teşekkür etti.