Adana'nın Aladağ ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybetti, biri de yaralandı.

Kaza, Aladağ ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde gerçekleşti. Fatih K. idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu dereye uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücü Fatih K. ile yolcuları Funda Y. ve Zuhal Y.'yi araçtan çıkardı ve sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Funda Y. ve Zuhal Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan Fatih K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin sürdüğü öğrenilen sürücünün durumu hakkında detaylı bilgi verilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.