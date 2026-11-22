Giresun’un Doğankent ilçesinde sabah saatlerinde kamyonetin dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 66 yaşındaki Ayşe Yazıcı yaşamını yitirirken, sürücü eşi 69 yaşındaki Ali Yazıcı yaralandı. Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Doğankent ilçesine bağlı Süttaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ali Yazıcı idaresindeki 28 TK 558 plakalı kamyonet, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarından dereye yuvarlandı. KADIN OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Kazayı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dere yatağına inen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Ayşe Yazıcı’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Ali Yazıcı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayşe Yazıcı’nın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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