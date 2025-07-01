Konya’nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinden geçen Göksu nehri, DSİ tarafından Avşar ve Eğiste barajlarında su tutulmasından dolayı kurudu. Nehre akan suyun kesilmesinden dolayı yüz binlerce balık telef olurken, bölgede sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler susuzluk nedeniyle zor günler yaşıyor. Suyun dereye verilmemesi halinde bölgede çiftçiliğin biteceğini ve ekolojik dengenin bozulacağını söyleyen bölge sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Üreticiler ayrıca bölgenin Akdeniz ve karasal iklimin geçiş noktasında olduğunu ve Konya’nın ilk sebze ve meyve hasadının burada yapıldığını kaydetti.

‘1-2 GÜNLÜK CANIMIZ KALDI’

Güneysınır ilçesi Sarıhacı Mahallesi’nde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Soner Aslan, şöyle konuştu: “Kendimi bildim bileli buradayım. Yaklaşık 10 gündür su sıkıntısı çekiyoruz. Çilek yetiştiriciliği yapıyoruz ve 1-2 günlük canımız kaldı. Köylerden şehre göç olduğunu söylüyorlar. Bizim niyetimiz köyümüzde kalıp, üretim yapmak ama Avşar ve Eğiste Barajları nedeniyle suyumuz tamamen kesildi. Bizim ektiğimiz sebze ve meyve su vermemiz lazım ama suyumuz yok. Yarın kimse köylerde niye adam kalmadı demesin.”

Bir başka çiftçi Mehmet Öksüz ise, “13 bin metrekarede kapalı serada üretim yapıyorum. Mahvolduk” dedi.