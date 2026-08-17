DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. DERİK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/70 Esas

DAVALI : SEDAT ÖNGÖRÜR-24*****774

Mahkemenizce adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, dilekçesinde belirtilen adresinize gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğini bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğini bildirir ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğini bildirir bizzat teslim almanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu,gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesi tebliğinin yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02531259