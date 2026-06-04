Kemal Kılıçdaroğlu’nun “45 yıllık yol arkadaşı” Bülent Kuşoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası kaos oluşacağını belirtip “Devlet aklı bir şeyler planlıyor” ifadelerini kullanması tepkilere neden oldu.

Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler ise SÖZCÜ TV’deki Karşı Karşı’ya programında “Devlet aklı” tartışmasını yorumladı. Dr. Mütercimler şunları söyledi: “İttihat Terakki’nin tavrı, refleksi derin devlet aklıdır. Derin devlet herhangi bir organizasyon, dernek, parti, cemiyet falan değildir. Derin devlet reel devletin zaten içindedir. Derin devlet halkın kendisidir. Mesela Kemalist harekettir. Mustafa Kemal’in ve halkın yapmış olduğu hareket derin devlet refleksidir.

Derin devlet tarihsel süreç içerisinde devletlerin kültürel birikiminden ortaya çıkar. İşte o zaman ülkelerin halkları ayağa kalkar. İşte derin devlet dediğimiz budur.”