Antalya’da yaşayan C.Ç., 16 Mayıs 2025’te Kırıkkale’de kirada bulunan evinin kiracısı Meliha V.’yi telefonla aradı. Telefona Meliha V.’nin kızı çıktı ve annesinin 3 Mayıs’ta hayatını kaybettiğini söyledi.

Bunun üzerine Kırıkkale’ye gelen C.Ç., çilingir yardımıyla dairenin kapısını açtırarak içeri girdi. Evdeki buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış ceset bulan C.Ç., durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemede erkek cesedinin parçalanarak çöp poşetlerine konulduğu ve derin dondurucu ile buzdolabının buzluk bölümüne yerleştirildiği belirlendi. Evde yapılan aramada bıçak ve satır ele geçirildi.

CESEDİN HÜSEYİN OKUMUŞOĞLU’NA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Ceset, evdeki incelemenin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda cesedin, 2014 yılında Ankara’dan Kırıkkale’ye gittikten sonra kendisinden haber alınamayan ve o dönemde 40 yaşında olan Hüseyin Okumuşoğlu’na ait olduğu tespit edildi.

17 ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında toplanan deliller ve geriye dönük yapılan teknik analizler sonucunda olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 17 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması amacıyla Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında 14 Ağustos’ta Kırıkkale, Ankara ve Aydın’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.