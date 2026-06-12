Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın üçüncü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Saat 10.45 sıralarında meydana gelen olayda, dairede bulunan derin dondurucudan kaynaklandığı ileri sürülen yangın nedeniyle alevler kısa sürede tüm evi etkisi altına aldı. Yangın esnasında evde bulunan bir kadın kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

İTFAİYE EKİPLERİ ÇEVRE DAİRELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRDÜ

Daireden yükselen alevleri fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye hızlı bir şekilde müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın, binadaki diğer dairelere ve çevre binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

YANGIN ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Çıkan yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmaması teselli kaynağı olurken, itfaiye müdahalesinin ardından yangının çıktığı daire tamamen kullanılamaz hale geldi. Dairenin penceresinden yükselen yoğun alevler çevredekiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ekiplerinin binanın dışından ve içinden yürüttüğü söndürme çalışmaları ise dron kamerası ile havadan anlık olarak görüntülendi.