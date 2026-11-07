Yerel basında yer alan bilgilere göre, İspanya’nın kuzeybatısındaki Galiçya bölgesine bağlı Ourense eyaletinin Allariz kentinde kısa süre önce hayatını kaybeden annesinden kalan eşyaları kontrol eden bir kadın, apartmanın garaj bölümündeki depoda bulunan derin dondurucuyu açtığında karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Dondurucunun içerisinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedenini gören kadın, durumu yetkililere bildirdi.

OTOPSİ SONUCU ORTAYA ÇIKACAK

İlk incelemelerde bebeğin 32 ila 34 haftalık gebelik sürecinin ardından dünyaya geldiği ve doğum sonrasında bir süre yaşadığı değerlendirildi. Ancak bebeğin canlı doğup doğmadığına ve hangi koşullarda hayatını kaybettiğine ilişkin kesin bulguların, Galiçya Adli Tıp Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecek otopsi sonucunda ortaya çıkması bekleniyor.

DNA ÖRNEKLERİ MADRİD'E GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri, bebeğin kimliğini ve olayın arka planını ortaya çıkarmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda, deponun eski sahibinin yakın çevresindeki bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu. Bebeğin biyolojik anne ve babasının belirlenebilmesi amacıyla alınan DNA örnekleri ise incelenmek üzere Madrid'deki bir laboratuvara gönderildi.

İHTİMALLER DEĞERLENDİRİLİYOR

Soruşturmada dikkat çeken ihtimallerden biri de bebeğin ölümünün Allariz dışında başka bir yerde gerçekleşmiş ve cansız bedeninin daha sonra kente getirilmiş olması. Yetkililer, bu olasılığı da değerlendirerek olayın geçmişine ilişkin araştırmalarını sürdürüyor.

Ourense'de görevli mahkemenin kararı doğrultusunda gizlilik içinde yürütülen soruşturmada, bebeğin ölüm zamanı, ölüm nedeni ve cansız bedeninin derin dondurucuda nasıl muhafaza edildiği aydınlatılmaya çalışılıyor.