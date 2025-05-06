Beşiktaş yenilgisinin ardından tribünden, Başkan Ali Koç ve yönetime istifa tezahüratları yapıldı. Ali Koç’a yönelik eleştirilere cevap, yakın arkadaşı Derin Mermerci’den geldi.

Derin Mermerci, doğum günü partisinde kızını omuzlarında taşıyan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a, “Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup ceket iliklersiniz. Top yuvarlaktır… Biraz insaf, vicdan ve vefa” sözleriyle destek çıktı.

KIZINI OMUZLARINDA TAŞIDI

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Derin Mermerci, geçtiğimiz günlerde görkemli bir doğum günü partisi ile yeni yaşını kutlamıştı. Mermerci’nin doğum günü partisine katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un, Mermerci’nin küçük kızını omzuna alarak salonda tur attırması gündem olmuş ve çok konuşulmuştu.

Derin Mermerci ve Ali Koç’un isimleri bu kez Fenerbahçe ile ilgili bir konuda gündeme geldi.

'NE KADAR VEFASIZSINIZ'

Derin Mermerci instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ali Koç’u istifaya devam edenleri sert bir dille eleştirdi. Mermerci mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ne kadar vefasız, ne kadar vefasızsınız. Bu zamana kadar kim cebinden ve holdingden bu paraları verdi? Hepiniz arkasından konuşup ceket iliklersiniz. Top yuvarlaktır… Biraz insaf, vicdan ve vefa.”