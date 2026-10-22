Defne Samyeli ile mimar Eren Talu'nun kızları Derin Talu, 2024 yılında eski sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. Hakaret, tehdit ve basit yaralama suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenen Şahin'in yargılandığı davada karar verildi.



Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre; Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu ile iş insanı Emircan Şahin arasında yaşanan darp iddiasına ilişkin davada karar açıklandı. Yaklaşık dört ay ilişki yaşadığı Şahin'den şikâyetçi olan Talu'nun başvurusu üzerine açılan davada mahkeme, sanığa basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezası verdi. Şahin, hakaret ve tehdit suçlarından ise beraat etti.

TELEFONUNA GELEN MESAJ SONRASI ÖLÜM TEHDİDİ İDDİASI

Olay, 2024 yılında yaşandı. İddiaya göre Emircan Şahin'in evine giden Derin Talu'nun, Şahin'in telefonuna gelen bir mesajı görmesinin ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şahin'in Talu'ya hakaret ettiği ve “Beni aldatırsan seni öldürürüm” dediği öne sürüldü.

Sabah saatlerinde hastaneye giden Derin Talu, darp raporu alarak eski sevgilisinden şikâyetçi oldu. Talu, aldığı raporu da dava dosyasına delil olarak sundu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Emircan Şahin hakkında basit yaralama, hakaret ve tehdit suçlarından 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Şahin ve Derin Talu ile tarafların avukatları katıldı.

Tarafların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme kararını açıkladı. Şahin, hakaret ve tehdit suçlarından beraat ederken basit yaralama suçundan 5 bin 600 TL adli para cezasına çarptırıldı.