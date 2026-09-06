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DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 9 ADET SANAYİ ARSASI SATILACAKTIR

Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Baş Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 518 ada 39 parsel (1604.86), 518 ada, 47 parsel (461,61 m2 ), 518 ada, 48 parsel (451,64 m2 ), 518 ada, 49 parsel (441,66 m2 ), 518 ada, 50 parsel (431,70 m2 ), 518 ada, 51 parsel (431,69 m2 ), 518 ada, 52 parsel (441,64 m2 ), 518 ada, 53 parsel (451,58 m2 ), 518 ada, 54 parsel ( 461,54 m2 ) parsel nolu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif  usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.

  1. İhaleler 17.09.2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
  2. İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
  3. Taşınmazı bedelin tamamını ihale onayının ardından 3(üç) gün içerisinde Belediyeye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
  4. İhaleyi alanlar 15(onbeş)gün içinde sözleşmeye imzaya iştirak etmemesi durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek, ihale kanunun 84.maddesi uygulanacak ve ihale iptal edilebilecektir.
  5. İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
  6. İhaleye ait Basın İlan Kurumu giderleri, KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
  7. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
  8. Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
  9. Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
  10. Satılacak Taşınmazların özellikleri ve ihale gün ve saatleri;


Sıra      Ada    Parsel               Yüz                  Muhammen          Geçici              İhale               İhale
            No       No                  Ölçümü                Bedeli                Teminat            Tarihi              Saati

1          518      39                1604,86M²       8.826.730,00TL   264.810,00TL       17/09/2026     10:00       
2          518      47                  461,61M²       2.538.855,00TL     76.170,00TL       17/09/2026     10:10       
3          518      48                   451,64M²      2.484.020,00TL     74.525,00TL       17/09/2026     10:20       
4          518      49                   441,66M²      2.429.130,00TL     72.875,00TL       17/09/2026     10:30  
5          518      50                   431,70M²      2.374.350,00TL     71.235,00TL       17/09/2026     10:40       
6          518      51                   431,69M²      2.365.661,20TL     70.970,00TL       17/09/2026     10:50       
7          518      52                   441,64M²      2.420.187,20TL     72.610,00TL       17/09/2026     11:00       
8          518      53                   451,58M²      2.474.658,40TL     74.240,00TL       17/09/2026     11:10
9          518      54                   461,54M²      2.519.239,20TL     75.580,00TL       17/09/2026     11:20
 

#ilangovtr Basın no ILN02542294