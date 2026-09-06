DERİNKUYU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Nevşehir İli, Derinkuyu İlçesi Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Baş Mahallesi Küçük Sanayi Sitesinde bulunan 518 ada 39 parsel (1604.86), 518 ada, 47 parsel (461,61 m2 ), 518 ada, 48 parsel (451,64 m2 ), 518 ada, 49 parsel (441,66 m2 ), 518 ada, 50 parsel (431,70 m2 ), 518 ada, 51 parsel (431,69 m2 ), 518 ada, 52 parsel (441,64 m2 ), 518 ada, 53 parsel (451,58 m2 ), 518 ada, 54 parsel ( 461,54 m2 ) parsel nolu taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulüyle artırım şeklinde ihale edilerek satılacaktır.
- İhaleler 17.09.2026 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde Belediye Encümeni (İhale Komisyonu ) tarafından Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır.
- İhaleye katılacaklar belirtilen geçici teminatı ihale saatinden önce belediyemize yatıracak olup, geçici teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamayacaktır. İhaleyi alanlar, İhale Onayının ardından aynı gün % 6 kati teminat yatıracaktır. Kati teminatın yatırılmaması geçici teminatın irat kaydedilme sebebidir.
- Taşınmazı bedelin tamamını ihale onayının ardından 3(üç) gün içerisinde Belediyeye yatıracaktır. Taşınmaz bedelinin zamanında yatırılmaması durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleyi alanlar 15(onbeş)gün içinde sözleşmeye imzaya iştirak etmemesi durumunda İdarenin istemi halinde kesin teminat irat kaydedilecek, ihale kanunun 84.maddesi uygulanacak ve ihale iptal edilebilecektir.
- İhaleye girenler ikametgahlarını belgelendirmek zorundadır. İhaleye tüzel kişilik adına girenler, bunlara ait ticaret odası kayıt belgesi, ticaret sicil tasdiknamesi, imza sirküleri ve yetki belgesi (vekaletname) ibraz etmeleri şarttır.
- İhaleye ait Basın İlan Kurumu giderleri, KDV, vergi, resim harç gibi tüm yasal giderler alıcıya aittir.
- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta gerekçesini belirtmek suretiyle ertelemekte serbesttir.
- Açık artırma sonucu yapılacak artırımların yeterli olmamasının tespitinde karar mercii ihale komisyonudur.
- Satışa ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.
- Satılacak Taşınmazların özellikleri ve ihale gün ve saatleri;
Sıra Ada Parsel Yüz Muhammen Geçici İhale İhale
No No Ölçümü Bedeli Teminat Tarihi Saati
1 518 39 1604,86M² 8.826.730,00TL 264.810,00TL 17/09/2026 10:00
2 518 47 461,61M² 2.538.855,00TL 76.170,00TL 17/09/2026 10:10
3 518 48 451,64M² 2.484.020,00TL 74.525,00TL 17/09/2026 10:20
4 518 49 441,66M² 2.429.130,00TL 72.875,00TL 17/09/2026 10:30
5 518 50 431,70M² 2.374.350,00TL 71.235,00TL 17/09/2026 10:40
6 518 51 431,69M² 2.365.661,20TL 70.970,00TL 17/09/2026 10:50
7 518 52 441,64M² 2.420.187,20TL 72.610,00TL 17/09/2026 11:00
8 518 53 451,58M² 2.474.658,40TL 74.240,00TL 17/09/2026 11:10
9 518 54 461,54M² 2.519.239,20TL 75.580,00TL 17/09/2026 11:20
#ilangovtr Basın no ILN02542294