Almanya'nın Münih yakınlarındaki Fürstenfeldbruck bölgesine bağlı Olching'de, doğaseverleri ve yetkilileri dehşete düşüren bir yaban hayatı katliamı belgelendi. Mayıs ayı başlarında Zitzstaudengraben deresi kenarındaki ağaçlık alanda bulunan 2 ölü kızıl şahinin (Kızıl Çaylak), AB genelinde yıllar önce yasaklanmış olan son derece ölümcül bir sinir gazı (nörotoksin) ile zehirlenerek öldürüldügü resmi olarak doğrulandı.

Toksikoloji raporu dehşeti ortaya çıkardı

Aşağı Doğa Koruma Kurumu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ölü şahinler, Münih Üniversitesi (LMU) Veterinerlik Fakültesi Farmakoloji, Toksikoloji ve Eczacılık Enstitüsü'nde laboratuvar incelemesine alındı.

Bavyera Kuş Koruma Derneği (LBV) iş birliğiyle yapılan otopsi ve toksikoloji analizleri sonucunda, kuşların vücudunda yüksek oranda "Karbofuran" maddesi tespit edildi.

Karbofuran nedir? İnsanlar ve hayvanlar için ölümcül tehlike arz eden, merkezi sinir sistemini saniyeler içinde felç eden son derece güçlü bir nörotoksindir.

Sadece soluma veya yutma yoluyla değil, deriyle temas anında bile vücut tarafından emilerek zehirlenmeye yol açar. Bu aşırı tehlikeli kimyasal, 2008 yılından beri AB genelinde tamamen yasaklanmıştır.

Katliamın boyutunun daha da büyük olmasından endişe ediliyor; zira eş zamanlı olarak Aich bölgesi yakınlarında da çok sayıda ölü karga bulunduğuna dair ihbarlar alındı. Uzmanlar bu leşleri de aynı zehirlenme şüphesiyle incelemeye aldı.

'Dokunmayın, tasmasız bezdirmeyin'

Zehirli maddelerin doğaya rastgele bırakılmış olma ihtimali, evcil hayvanlar ve özellikle çocuklar için devasa bir risk oluşturuyor. İlçe Bölge Müdürlüğü sözcüsü, halkın acilen şu güvenlik önlemlerine uymasını talep etti:

Doğada şüpheli bir yem, et parçası veya hayvan leşi bulduğunuzda kesinlikle dokunmayın ve yanınıza almayın.

Çocukların yeşil alanlarda çevreye kontrolsüzce dokunmasını engelleyin, bölgeden uzak tutun.

Köpek sahiplerinin, hayvanların doğadaki zehirli yemleri veya leşleri yemesini/koklamasını önlemek için köpeklerini kesinlikle tasmasız gezdirmemeleri hayati önem taşıyor.