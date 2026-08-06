Altın Patiler Türkiye Sokak Hayvanlarını Koruma ve Kurtarma Derneği Başkanı Gülay Akgün Mutlu, 29 Temmuz’da Çankaya ilçesindeki İmrahor mevkisinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

AĞABEYİ GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANMIŞTI

Mutlu’nun cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Soruşturma kapsamında olayın şüphelisi olarak tespit edilen Mutlu’nun ağabeyi K.A., saklandığı adresin belirlenmesi üzerine Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen K.Y. tutuklanırken, K.A. ile kendisine yardım ettikleri değerlendirilen, A.A., S.D., F.B. ve C.Y., Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren ağabey K.A. ile A.A., S.D., F.B. ve C.Y., tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Mahkemede K.A. ‘Tasarlayarak kasten öldürme’, diğer 4 şüpheli ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ ve ‘Suçluyu kayırma’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.