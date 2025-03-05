İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısını ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

DEM Parti İmralı Heyeti için, "yetkisiz heyet" ifadelerini kullanan Dervişoğlu, İmralı'ya yapılan ilk ziyaret sonrası Meclis'te yapılan görüşmelerde kendilerine talep gelmediğini kaydetti.

İYİ PARTİ DEM HEYETİ'YLE GÖRÜŞECEK Mİ?

Heyetin yeniden siyasi tura çıkacağı yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dervişoğlu, "Ben kritik konularda tek başıma karar alırsam eleştirdiklerime benzer hale gelirim. İYİ Parti olarak vatandaşın da kanaatlerine saygı göstererek kurumsal kararlar almayı tercih ediyoruz" dedi.

Dervişoğlu ayrıca PKK elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin, "ilk değil" diyerek, "sözüne itibar ederek, bir yol haritası tanzim edenler sorgulanmalıdır" dedi.





