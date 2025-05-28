İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ekol TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"Terörsüz Türkiye" olarak nitelendirilen hedefi doğrultusunda Meclis'te kurulacak komisyona dair konularla ilgili bir ön yargısı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bunun Türkiye'nin hayrına bir iş olacağına inanmıyorum ama komisyona katılıp katılmamak salt benim kararıma bağlı bir şey değil. Bunu partinin yetkili organlarında da konuşacağım, yani bu ifadelerim de ihsası rey sayılmasın" diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kurulacak komisyona katılıp katılmama iradesiyle ilgili olarak, "Kararı partinin yetkili kurulları verecek ve çok büyük bir ihtimalle, 'Biz orada olmazsak isteyen istediğini, istediği şekilde yapar. Dolayısıyla orada bulunalım.' diyen arkadaşlarımız da çıkacaktır. Faydalarını ve mahsurlarını doğru bir biçimde değerlendirip ona göre karar vereceğimizi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim anketlerine ilişkin Dervişoğlu, genel başkan olduğu günden beri İYİ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçenlerle uğraştığını söyledi.

'HABERDAR OLDUĞUMUZ ANLAŞILINCA...'

Dervişoğlu, İYİ Parti'den ayrılan milletvekilleri hakkında "Bazıları söylüyor ama söylemek zorunda kalıyor çünkü yaptıkları görüşmeleri duymamamız mümkün değil. Siyasette hiçbir şey gizli kalmaz. Birtakım temaslarda bulunuyorlar, o temaslara muttali olduğumuz taraflarından anlaşılınca da kendi durumlarını anlatmak için gelenler oluyor. Hiç durumunu anlatmadan gidenler de oluyor mesela." dedi.

"İYİ Parti milletvekilleri mi gidip böyle bir şey talep ediyor?" sorusuna Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Yok, bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor ve bunlar belli bir merkezden yönetiliyor. En başında bizden CHP birtakım milletvekillerini partisine kattı. O zaman ben CHP'yi uyardım, 'Bu bir merkezden yönetiliyor, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek olanların oraya gidişini meşrulaştırmak için önce sizi kullanıyorlar ve dikkatli olun.' diye bilgilendirdim. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan 2 gün sonra bizim partimizden adam aldıkları da oldu da ben bunların hepsini büyük bir hoşgörüyle göğüsledim. Giden hiç kimseyle alakalı olumsuz bir şey söylemedim ama bütün bunları kaydettiğimi ifade ettim."