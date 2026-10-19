İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği’nin “Cumhuriyet, Egemenlik ve Ulus Devlet” temalı 4. Büyük Kongresi’nde konuştu. Türk milletinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dervişoğlu, “Hedefimiz, Türk milletinin kendi kimliğini koruyarak özgür, müreffeh, adil ve güçlü bir geleceğe yürümesidir” dedi.

KAPIMIZ AÇIK

Milliyetçi siyasetteki ayrışmalara ve birleşme tartışmalarına değinen Dervişoğlu, “Bize neden ‘MHP’yle birleşin’ denilmiyor da ‘Zafer Partisi’yle Anahtar Partisi’yle birleşin’ diyorlar bunun iyi anlaşılması lazım. Herhangi bir fikri ayrılık yoksa, Türkiye’de yaşanan olumsuzlukların aparatı haline dönüştürülmemişlerse, partinin kapısı ardına kadar onlara açıktır. Herkesi İYİ Parti’nin çatısı altında buluşmaya devam ediyorum” dedi.

Özdağ

HIRSI BIRAKIN

Ümit Özdağ ve Yavuz Ağıralioğlu’na duyduğu sevgiyi de dile getiren Dervişoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Nefislerin, hırsların bir tarafa bırakılarak memleketin için yerine getirilmesi gereken çalışmaların önünü açıyorum. Ümit Bey’i de Yavuz Bey’i de çok severim. Herhangi bir fikri ayrılığımız yoksa siyasi ayrılığımızın da ortadan kalkması için işte teklif ediyorum. Gelin bir araya gelelim ve mücadele bayrağını ayağa kaldıralım.”

Ağıralioğlu

Kurduğu vakfın amacını anlattı

İYİ Parti’nin kurucu genel başkanı Meral Akşener, 25 Mart 2026’da faaliyete geçen Meral Akşener Vakfı’nın kuruluş amacını duyurdu. Eğitimden istihdama, kadına yönelik şiddetten ekonomik darboğaza kadar uzanan sorunların ortak kaynağının fırsat eşitsizliği olduğunu belirten Akşener, toplumsal adaletin yeniden tesisi için kurumsal bir iradenin şart olduğuna dikkat çekerek, “En büyük mücadelem Cumhuriyetimizin açtığı yolda yürümektir” dedi.