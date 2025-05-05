İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Devişoğlu, Gazeteci İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki Yeni Bir Sabah programında, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş'in kabir ziyareti sırasında koruma ve şoförünün darbedilmesi hakkında konuştu.

'BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINMADI, BAHÇELİ ÖZÜR DİLESİN'

Olayın ardından 2 gün geçmesine rağmen bir kişinin bile gözaltına alınmadığını vurgulayan Dervişoğlu, "Halen yok mu? Yok mu? Hala yok. Yani Sayın Ayüce Türkeş'in danışmanına saldırılıyor, darbediliyor. Onun öncesinde işte illerden gelen ziyaretçilere saldırıda bulunuyorlar, darbediyorlar. E şimdi biz ne yapalım oraya? 200-250 tane genç arkadaşımız birikmiş. 2-3 bin kişi de biz olup yani "Kabir ziyareti yapacağız." diye çatışmaya girecek halimiz yok. Ama bundan istifade etmeye kalkışanlar var. Bunu yapanlar Alparslan Türkeş'in aziz hatırasına büyük saygısızlık yapıyor ve Türkeş'i zaten artık fikri yönden Alparslan Türkeş'i kendi içlerinde anmaları mümkün olmadığından milletten de koparmaya çalışıyorlar. Bu son derece tehlikelidir. Bunu yapanları buradan bir kere daha uyarıyorum. Ayrıca dün yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum. Başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere buna sebep olanların Ayyüce Türkeş ailesinden ve Büyük Türk milletinden özür dilemesi lazımdır. Bunu bekliyorum" ifadelerini kullandı.