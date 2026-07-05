İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Tunceli ziyareti kapsamında Çemişgezek ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. İlçeye feribotla geçen Dervişoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

KABİR ZİYARETİ YAPTI

En düşük emekli aylığına yapılacak 3 bin 500 liralık artışa tepki gösteren Dervişoğlu, “20 bin lira ile geçinemeyen emekli 23 bin lirayla nasıl geçinecek? Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere biraz insaflı olmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

Dervişoğlu, programın devamında Sarı Saltuk Türbesi ile Diyap Ağa’nın kabrini ziyaret etti.

TÜİK’in enflasyon verilerini açıklamasının ardından AKP ve MHP’nin en düşük emekli aylığına 3 bin 500 liralık bir artış yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı’na sunduğunu hatırlatan Dervişoğlu, “Karşı duruşumuzu sergileyeceğiz. Sayın Cihan Paçacı, emekli maaş artışlarının yüzde 40’tan aşağı olmamasına dair bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, komisyona daha onların teklifi inmeden gönderdi. Onu da inşallah müzakere etme imkanı bulacağız. 20 bin lira ile geçinemeyen emekli 23 bin lirayla nasıl geçinecek? Onu tabii düşünmek lazım. Bu ülkeyi yönettiğini zannedenlere biraz insaflı olmalarını tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Diyap Ağa, isyancıları geri çevirmişti

Diyap Ağa (Diyap Yıldırım), Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk’ün yanında yer alan, Türkiye’nin birliği ve bütünlüğü için mücadele etmiş I. TBMM Dersim (Tunceli) milletvekilidir.

1852-1935 yılları arasında yaşayan Diyap Ağa, Milli Mücadele dönemindeki vatansever duruşu ve Meclis kürsüsündeki tarihi konuşmalarıyla sembolleşmiş bir isim olarak hatırlanıyor.

1852 yılında Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğan Diyap Ağa, Koçgiri İsyanı sırasında, isyancıların kendisine yaptığı ittifak teklifini sert bir dille reddetmiş ve “Biz hükümetin yanındayız. Hepimiz biriz” diyerek Ankara Hükümeti’ne ve devlete bağlılığını ilan etmişti.