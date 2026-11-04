Anıtkabir'deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sonrası, merdivenlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin koluna girmesiyle gündem olan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında eleştirilere bir kez daha yanıt verdi.

Dervişoğlu, "Dün neredeysek, bugün de aynı yerdeyiz. Bölen başkaları olacak, bizler kucaklamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu'nun Bahçeli'nin koluna girmesine İYİ Parti içinden de tepkiler gelmişti. İYİ Parti milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bunu kabul etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

'BU HATANIN SEBEBİ İKTİDARDIR'

Konuşmasında Türkiye'nin gündemine oturan fon vurgununa ilişkin de mesajlar veren Dervişoğlu, "Hala kurdukları düzenin yağma düzeni olduğunu saklamaya çalışıyorlar. Bizler bu yangının dumanında boğuluyoruz. Yıllarca büyüyen şeyin adı "hata" değil düzendir. Bu hatanın sebebi de Recep Tayyip Erdoğan iktidarıdır" ifadelerini kullanırken, sözlerine şöyle devam etti:

"Hiçbir kurum bu kadar uzun süre gözünü kapatamaz. Fon fiyatları balon gibi şişerken SPK neredeydi? Bu paraları dışarı çıkarırken MASAK neredeydi? AK Partililer vicdanınız neredeydi? Araştırma önergesi istediğimizde o kalkan eller neydi? Listelerden isim mi ayıklıyordunuz? Her kararın imzasını bu millet görecektir."

'BORSADA DEĞER KAYBI 173 MİLYAR DOLAR'

Fon vurgunu üzerinden iktidara yüklenen Dervişoğlu, "Türkiye'yi artık Erdoğan değil, o bürokratik çete yönetiyor. Bugüne kadar kral çıplak diyordum. Bu saatten sonra diyorum ki, kral tutsak" ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, borsada iki ay içerisinde 173 milyar dolarlık değer kaybı yaşandığını savunarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul, BDDK ve MASAK'ın denetim sorumluluklarının araştırılmasını istedi.

KÜRSÜDEN 'ÖCALAN' TEPKİSİ

Açıklamalarında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yeni yere taşındığı yönünde bilgi aldıklarını söyleyen Dervişoğlu, "Utanmazsanız İmralı'da grup toplantısı yapın demiştim. Utanmamışlar, meğer salonu çoktan hazırlamışlar, yanına bir de konut yapmışlar" dedi.

Ayrıntılar gelecek...