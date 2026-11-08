İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İhanete Bayrak Açıyorum mitinglerinin dördüncüsünü Ankara, Balıkesir ve Aksaray’dan sonra Trabzon’da düzenledi.

EN BÜYÜK SOYGUN

“Yandaşın fonu iktidarın sonu olacak” diyen Dervişoğlu “Cumhuriyet tarihinin, iktidarın koruması ve gözetimi altında yapılmış bu en büyük soygununa karşı bayrak açıyoruz. Yandaşın fonu iktidarın sonu olacak diye haykırmak üzere Anadolu’yu dolaşıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Dervişoğlu “Biz senden kelle değil Sayın Erdoğan, hesap istiyoruz. Şimdi hesap zamanı, hesap zamanı! O hesaptan da ‘Allah affetsin’ diyerek kaçamazsın. Bu yolsuzluğa, bu yüzsüzlüğe Cumhuriyet tarihinin iktidarın koruması ve gözetimi altında yapılmış bu en büyük soygununa bayrak açıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dervişoğlu, soruşturmanın yalnızca tutuklanan birkaç kişi üzerinden yürütülmesine tepki göstererek suçun arkasındaki bürokratik ve siyasi bağlantıların da ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi. “İşin magazin yanıyla uğraşmayın. Bu suç tek başına işlenmez. Bu büyük bir suçtur. Bunun bürokratik ayağına, siyasi ayağına, bütün bağlantılarına bakın diyoruz” diyen Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hiç ummadığımız insanlar bu işlerin içine girmişler” sözlerini hatırlattı. Erdoğan’a seslenen Dervişoğlu, “Hiç ummadığınız insanlar, öyle mi? Genel başkan yardımcılarınız, atadığınız bürokratlar. Madem ki hiç ummadığınız insanlar bu işe bulaşmış, işi millete niye bırakıyorsunuz? Açıklayın o haramzadelerin kimler olduklarını. Neden saklıyorsunuz?” diye sordu.

HEPİNİZ ORADAYDINIZ

İYİ Parti lideri, sorumluluğun seçilmiş kişilere yıkılmak istendiğini söyledi. “Çalan da aynı, çaldıran da aynı. Önümüze seçmece günah keçileri koyuyorlar. Ben söylüyorum, hepiniz oradaydınız. Hepiniz suçlusunuz, hepiniz günahkârsınız, hepiniz haramzadesiniz” ifadelerini kullandı.

KOLA GiRME YANITI: DUYGUSALIM

Anıtkabir’deki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından Dervişoğlu, merdivenlerden inerken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin koluna girmişti. Miting sırasında bir kişi, çözüm süreci eleştiren Dervişoğlu’na “Kimseyi merdivenden aşağıya giderken tutmayacaksın” diye seslendi.

Bunun üzerine Trabzonlu olan Müsavat Dervişoğlu, “Benim sizden aldığım aile terbiyesi, yardıma muhtaç olana mutlaka yardım etmekten geçiyor. (Alkışlar üzerine) Bak sen öyle diyorsun, millet böyle diyor. Ben bu konularda zayıfım insan olarak, çok duygusalım” yanıtını verdi.

‘PLAN APO’YU EVE ÇIKARMAKTI’

Terörist başı Öcalan’ın İmralı’daki konutu hakkında konuşan Dervişoğlu şunları söyledi: “Haberi bu millete Adalet Bakanlığı vermiyor da İmralı’nın ulakları konuşuyor. Ardından da yeri değişti, statüsü değişmedi diye şikayet ediyorlar. Madem bir şey değişmedi, bu kadar kapıyı niye açtınız o zaman? Örgüt silah bıraktı mı? Tam anlamıyla kendini feshetti mi? Hayır. O zaman demek ki bunların başından beri planladığı buydu. Teröristbaşı caniyi, İmralı’da bahçeli eve taşımak. Adalet Bakanı’na soruyorum, nakil yapılmış mıdır? Yapıldıysa emri kim vermiştir?”