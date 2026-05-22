Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan" kararı, Türk siyasetinde adeta bir deprem etkisi yarattı. Gündemi sarsan bu kararın ardından en sert tepkilerden biri de İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi. Kurultaydan iki yıl sonra gelen bu hamleyi "demokrasiye bir pusu" olarak nitelendiren Dervişoğlu, partisinin durduğu safı net bir dille ilan etti: "İyi Parti, Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet devletinden taraftır!"

Demokrasi Tarihinde Kritik Eşik: Kurultay Kararı Siyaseti Hareketlendirdi

Mahkemenin aldığı şok kararla birlikte, CHP’nin mevcut Genel Başkanı Özgür Özel ve parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken, karar kesinleşinceye kadar eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dönemin Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin göreve iadesine hükmedildi.

Siyasi dengeleri değiştiren bu hukuki hamleye karşı adeta set çeken İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin 150 yıllık demokrasi geleneği ile bir asrı deviren Cumhuriyet tarihinin en büyük kırılma noktalarından birinin yaşandığını savundu. Hukuki sürecin zamanlamasına ve içeriğine dikkat çeken Dervişoğlu, bu kararın sadece tek bir partiyi değil; çok partili siyasal düzeni, vatandaşın seçme-seçilme hakkını ve ülkenin istikbalini doğrudan hedef aldığını vurguladı.

"Millet İradesine Balta Vurulamaz"

Demokrasinin özünün milli egemenlik, adalet ve eşitlik ilkelerine dayandığını hatırlatan Dervişoğlu, siyasi partilerin ancak ve ancak halkın iradesiyle yaşayabileceğini belirtti. Siyasette ödülü de cezayı da yalnızca milletin kesebileceğinin altını çizen İyi Parti lideri, mevcut sistemi şu sözlerle eleştirdi:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği tek adam yönetimi; bugünkü hukuksuzluğun, baskıların ve ekonomik sıkıntıların temel kaynağıdır. Sürekli sandıktan ve millet iradesinden bahseden Cumhur İttifakı, iktidarını koruyabilmek adına adalet kalemizin surlarında derin gedikler açmaktadır. Bu mesele sadece bir partinin iç işi ya da kurultay tartışması değildir; anayasal düzenimiz ve seçim sistemimiz için çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir tehdittir."

"Bu Kararın Kendisi Mutlak Butlandır!"

Müsavat Dervişoğlu, yaşanan bu tarihi süreçte İyi Parti'nin konumunu çok net ifadelerle kamuoyuna duyurdu. Kararı "melun bir saldırı" olarak tanımlayan Dervişoğlu, meydan okuyan bir dille şu ifadeleri kullandı: