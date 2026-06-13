İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında gerçekleşen görüşmenin ardından yaşanan uğurlama anı sosyal medyada dikkatleri çekti.
"BENİ YAŞLI YAPTINIZ"
Görüşme sonrası Dervişoğlu, Yavaş'ı makam aracına kadar uğurlamakta ısrar edince ikili arasında esprili bir sohbet gerçekleşti. Yavaş'ın kendisine aracına kadar eşlik edilmesinden duyduğu hafif mahcubiyeti dile getirmesi üzerine yaşanan anlar kayıtlara yansıdı.
Yavaş o anlarda kendisini uğurlamak için ısrar eden Dervişoğlu'na "Bizi iyice yaşlı yaptın" dedi. Dervişoğlu ise "Onunla ilgisi yok, kıdem abi" yanıtını verdi.