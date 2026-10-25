İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin 9'uncu kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyonda konuştu. Partililere ve teşkilat mensuplarına seslenen Dervişoğlu, İYİ Parti'nin sıradan bir parti içi mücadelenin devamı olmadığını, ahlaki ve fikri bir tercih olarak siyaset sahnesine çıktığını vurguladı.

"MİLLET SÜRÜNÜRKEN DEVLET NASIL YAŞAYACAK?"

Devlet aklının tek bir partinin çıkarlarını devletin menfaati gibi sunmak olmadığını belirten Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Düsturumuz şudur: Milleti yaşat ki, devlet yaşasın. Soruyorum; millet sürünürken o devlet nasıl yaşayacaktır? Vatandaş kendi devletinden korkuyorsa, o devlet nasıl güçlü olacaktır? Akşam sofrasında çocuğunun yüzüne bakamayan bir baba varsa, faturayı açmaya korkan bir emekli varsa, diplomasını cebine koyup yurt dışına bilet bakan bir genç varsa, alın teri karşılıksız kalan bir işçi, adalet kapısında umudunu yitiren bir anne varsa, biz devletin büyüklüğünden nasıl bahsedeceğiz? Devleti küçültmek istemiyoruz, başkalarının da küçültmesine rıza göstermeyeceğiz. Devleti gerçek sahibi olan millete geri vermek istiyoruz."

"HATA YAPMADIK DEMİYORUM, ELEŞTİRİ İHANET DEĞİLDİR"

Parti geçmişine dair samimi değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti lideri, "Doğruya doğru, yanlışa yanlış dedik. Yalnız kalmayı, hedef olmayı göze aldık. Bunları söylerken 9 yıl boyunca hiç hata yapmadık demiyorum. Elbette yapmış olabiliriz. Yanlış kararlar aldığımız, birbirimizi anlamadığımız zamanlar olabilir. Eleştiri ihanet değildir, uyaroğluluk marifet değildir, tekleşme selamet değildir. Bir siyasi parti, kendisini eleştirebildiği kadar büyür" dedi.

"BÜTÜN KALELER ZAPT EDİLEBİLİR AMA İYİ PARTİ ZAPT EDİLEMEZ"

Gençlere biat değil fikir üretme çağrısında bulunan Dervişoğlu, konuşmasını şu sert sözlerle tamamladı:

"Biz çocuklarımızın bu topraklarda korkmadan büyüyeceği, gençlerimizin bu topraklarda umutla yaşlanacağı bir Türkiye istiyoruz. Bakın herkes bir yerleri fethetmeye çalışıyor, partilere el koymak istiyor, şirketlere kayyım atıyor, milletin geleceğiyle ilgili adımlar atmak suretiyle insanımızın istikbaline sınırlar koyuyor. Buradan söylüyorum: Bütün kaleler zapt edilebilir ama İYİ Parti zapt edilemez."